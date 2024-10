Más lugar para Garnacho: lo pagaron 86 millones, no rinde y en el verano Manchester United escuchará ofertas

Hace tiempo que Manchester United está buscando poder regresar a las portadas de todos los periódicos deportivos por sus logros, dado a que no consigue alzar la Premier Leagueni la UEFA Champions League desde 2012-2013 y 2007-2008, respectivamente. Por eso mismo, en más de una ocasión, la inclusión de Alejandro Garnacho generó una bocanada de ilusión.

Si bien se generó muchísima ilusión cuando Cristiano Ronaldo regresó al club con el que saltó al estrellato, desde la directiva realizaron grandes erogaciones de dinero para acompañar al portugués que actualmente se desempeña en Al Nassr. Y entre ellos apareció un futbolista brasileño que estaba rompiéndola en Ajax: es el caso de Antony.

Para sumarlo en el verano europeo de 2022, desde los Red Devils desembolsaron 86 millones de libras y así se convirtió en la segunda incorporación más elevada de la historia del club que hace de local en el mítico estadio Old Trafford. Con el correr del tiempo, además de sus flojas actuaciones, los conflictos personales que tuvo con su ex pareja hicieron que Erik ten Hag lo fuera descartando. A tal punto de que el empate sin goles contra Aston Villa ingresó a falta de 26 minutos, y fue la cuarta modificación que realizó el entrenador neerlandés.

Durante las últimas horas, el periódico Daily Mail reportó que, en el próximo mercado de pases, Jim Ratcliffe escuchará ofertas para desprenderse del ex São Paulo, quien no está bien físicamente y no se encuentra concentrado en la institución, según destacó el entrenador: “Todos hemos visto el estado de forma de Antony y tiene que dar un paso al frente. Lo veo en los entrenamientos, pero también Omari Forson, Amad Diallo y Garnacho merecen jugar”, indicó en conferencia de prensa. Pese a ello, hay una gran complejidad.

La inversión que realizaron desde Manchester United para sumar al extremo zurdo que suele jugar a pierna cambiada fue muy importante, y por la enorme merma futbolística que tuvo, será muy difícil poder recuperar, como mínimo, la mitad de los 86 millones de libras que desembolsaron. Mientras tanto, el que puede aprovechar la posible salida del brasileño es el futbolista de la Selección Argentina, quien tendría mayores chances de mostrarse y así ganarse definitivamente la titularidad indiscutida.

Antony se marcharía de Manchester United.

Los números de Antony en Manchester United

Desde que llegó procedente de Ajax, en agosto de 2022, el extremo brasileño alcanzó un total de 86 compromisos con la camiseta de Manchester United: convirtió 12 goles y aportó 5 asistencias.

Su actualidad, claramente, deja muchísimo que desear: solamente participó de 139 minutos en la vigente temporada, repartiéndose en 4 partidos que corresponden a la Premier League, Europa League, EFL Cup y Community Shield. Allí anotó un tanto, pero no aportó pases-gol.

La denuncia contra Antony por violencia de género

Antony, fue investigado por la justicia de São Paulo tras las acusaciones de su ex novia, Gabriela Cavallin. La denuncia fue por violencia doméstica, y de acuerdo a los reportes, habría evidencias en foto, video y chats de texto sobre lo acontecido en junio de 2022.

Uno de los videos incluso mostraría una lesión que dejó expuestos los huesos de los dedos de la mano de la víctima. De acuerdo a sus declaraciones, todo habría surgido de los celos del jugador tras ver una foto de Gabriela en un club nocturno.

El tiempo pasó, y en agosto de 2024, tras largos meses de investigación, la policía brasileña confirmó públicamente que cerraron la causa, sin ningún tipo de acusación formal, ante la falta de pruebas.