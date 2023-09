El Manchester United no gana para problemas, y día a día un nuevo drama aflorece en Old Trafford, ahora relacionado con Antony. Tras superar la delicada situación con Mason Greenwood, ahora es el extremo brasileño quien ha sido denunciado por violencia de género.

Los Red Devils vienen de caer con el Arsenal, de sufrir las lesiones de Lisandro Martínez y Raphael Varane, y de un choque entre Jadon Sancho y el entrenador Erik ten Hag. Sin embargo, todo eso ha pasado a segundo plano con las fuertes acusaciones que ha recibido Antony.

La denuncia contra Antony

El jugador del Manchester United, Antony, está siendo investigado por la justicia de Sao Paulo tras las acusaciones de su ex novia, Gabriela Cavallin. Se acusa al futbolista de violencia doméstica, y de acuerdo a los reportes, habría evidencias en foto, video y chats de texto sobre lo acontecido en junio de 2022.

Uno de los videos incluso mostraría una lesión que dejó expuestos los huesos de los dedos de la mano de la víctima. De acuerdo a sus declaraciones, todo habría surgido de los celos del jugador tras ver una foto de Gabriela en un club nocturno.

“Dijo que si no estaba con él, no iba a estar con nadie, que yo estaba embarazada de su hijo. Dijo que o me quedaba con él o yo, él y nuestro hijo moriríamos. Le dije que estaba embarazada y que me estaba asustando. Estaba temblando de miedo”, declaró Gabriela.

La noticia, que llega por parte de OUL Esporte, refleja una situación sumamente comprometedora para Antony. De momento ni el futbolista ni el club se han expresado al respecto y habrá que ver hasta donde escala la investigación de la justicia brasileña en el caso.