El entrenador argentino abrió con el pie izquierdo su ciclo al frente de los Diablos Rojos.

Por la Fecha 11 de la Premier League, Manchester United cayó por 4-0 ante Liverpool este domingo en Anfield en lo que era el debut de Mauricio Pochettino como entrenador de la visita. Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha y Muñoz marcaron los tantos para los Reds.

El duelo, que contó con Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister como titulares en Manchester United y Liverpool, respectivamente, comenzó cuesta arriba para los de Poch. Es que Leny Yoro vio la tarjeta roja en tan solo 8 minutos del primer tiempo.

Así, todos los planes para el nuevo equipo del DT argentino fueron tirados a la basura en solo un puñado de minutos. Liverpool dominó la posesión, la cantidad de aproximaciones al arco rival y también la efectividad de frente al arco para llevarse una holgada victoria.

Con este resultado, Manchester United profundizó su crisis en lo que va de la temporada al ubicarse en la 19° posición, en zona de descenso. Por ahora, solamente triunfaron en 1 de los 11 compromisos que disputaron por esta competencia.

¡GOLEADA HISTÓRICA! Manchester United se complicó en la salida y el español Victor Muñoz anotó el CUARTO de Liverpool ante los Diablos Rojos.



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Lo próximo para los de Old Trafford será la Champions League, donde se encuentran en mitad de tabla y también necesitan hilvanar victorias para asegurar su continuidad en el certamen. El miércoles visitarán a Sporting de Lisboa por la quinta fecha de la Fase Liga.

Así está la tabla de la Premier League

Datos clave

Manchester United perdió 4-0 ante Liverpool en Anfield durante el debut de Mauricio Pochettino .

en Anfield durante el debut de . Leny Yoro fue expulsado a los 8 minutos ; anotaron Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha y Muñoz.

fue expulsado a los ; anotaron Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha y Muñoz. El equipo quedó 19° en zona de descenso con 1 triunfo en 11 fechas.