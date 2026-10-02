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Ancelotti a la cabeza y dos argentinos: los 10 entrenadores de selecciones mejores pagos del mundo

El italiano, que conduce a la Selección de Brasil, lidera el ranking por amplio margen, según informó el medio alemán Bild.

Carlo Ancelotti
© GettyCarlo Ancelotti

Luego del Mundial 2026, hubo varios cambios en lo que respecta a los entrenadores de la selecciones, algo lógico ya que son ciclos que se cumplen tanto por desgate o por malos resultados. Tres de los combinados más importantes del mundo –Alemania, Francia y Países Bajos- optaron por reemplazar a sus seleccionadores y llegaron nombres fuertes como Klopp, Zidane y Xavi.

Bild, el prestigioso medio alemán, dio a conocer los salarios de los diez entrenadores de selecciones mejores pagos del mundo y hubo algunas sorpresas. Quien lidera el ranking es Carlo Ancelotti, el italiano que dirige a la Selección de Brasil percibe 10 millones de euros al año.

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En el segundo puesto aparece Jurgen Klopp, el alemán que asumió tras el fracaso de los teutones en la Copa del Mundo. El ex entrenador de Borussia Dortmund y Liverpool gana 7 millones de euros al año. El podio lo cierra Mauricio Pochettino -entrenador de Estados Unidos- que embolsa 6,8 millones de euros por año.

Mauricio Pochettino. (Foto: Getty).

Mauricio Pochettino. (Foto: Getty).

Thomas Tuchel, cuestionado en la Selección de Inglaterra, aparece en el cuarto puesto con 6 millones de euros al año, mientras que Luis de la Fuente -campeón del mundo con España- escaló a la quinta posición tras la conquista y se lleva 5 millones de euros al año, mientras que Jorge Jesús ocupa la sexta posición con 4 millones de euros.

Zinedine Zidane reemplazó a Didier Deschamps en Francia y se ubica en la séptima posición de los entrenadores mejores pagos del mundo con 3,6 millones de euros al año. Un escalón más abajo aparece Xavi Hernández -flamante DT de Países Bajos- que embolsa 3 millones de euros. El noveno lugar es para Lionel Scaloni, que gana 2,3 millones de euros al año. El ranking lo cierra Ralf Rangnick de Austria con 2 millones.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina. (Foto: Getty).

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina. (Foto: Getty).

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El top 10 de entrenadores mejores pagos del mundo a nivel selecciones

  • 1- Carlo Ancelotti – 10 millones de euros (Brasil)
  • 2- Jurgen Klopp – 7 millones de euros (Alemania)
  • 3- Mauricio Pochettino – 6,8 millones de euros (Estados Unidos)
  • 4- Thomas Tuchel – 6 millones de euros (Inglaterra)
  • 5- Luis de la Fuente – 5 millones de euros (España)
  • 6- Jorge Jesús – 4 millones de euros (Portugal)
  • 7- Zinedine Zidane – 3,6 millones de euros (Francia)
  • 8- Xavi Hernández – 3 millones de euros (Países Bajos)
  • 9- Lionel Scaloni – 2,3 millones de euros (Argentina)
  • 10- Ralf Rangnick – 2 millones de euros (Austria)

DATOS CLAVE

  • Carlo Ancelotti lidera los salarios de seleccionadores con 10 millones de euros en Brasil.
  • Jurgen Klopp y Mauricio Pochettino completan el podio cobrando 7 y 6,8 millones respectivamente.
  • Lionel Scaloni ocupa el noveno lugar del ranking con 2,3 millones de euros anuales.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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