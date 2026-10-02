El italiano, que conduce a la Selección de Brasil, lidera el ranking por amplio margen, según informó el medio alemán Bild.

Luego del Mundial 2026, hubo varios cambios en lo que respecta a los entrenadores de la selecciones, algo lógico ya que son ciclos que se cumplen tanto por desgate o por malos resultados. Tres de los combinados más importantes del mundo –Alemania, Francia y Países Bajos- optaron por reemplazar a sus seleccionadores y llegaron nombres fuertes como Klopp, Zidane y Xavi.

Bild, el prestigioso medio alemán, dio a conocer los salarios de los diez entrenadores de selecciones mejores pagos del mundo y hubo algunas sorpresas. Quien lidera el ranking es Carlo Ancelotti, el italiano que dirige a la Selección de Brasil percibe 10 millones de euros al año.

En el segundo puesto aparece Jurgen Klopp, el alemán que asumió tras el fracaso de los teutones en la Copa del Mundo. El ex entrenador de Borussia Dortmund y Liverpool gana 7 millones de euros al año. El podio lo cierra Mauricio Pochettino -entrenador de Estados Unidos- que embolsa 6,8 millones de euros por año.

Mauricio Pochettino. (Foto: Getty).

Thomas Tuchel, cuestionado en la Selección de Inglaterra, aparece en el cuarto puesto con 6 millones de euros al año, mientras que Luis de la Fuente -campeón del mundo con España- escaló a la quinta posición tras la conquista y se lleva 5 millones de euros al año, mientras que Jorge Jesús ocupa la sexta posición con 4 millones de euros.

Zinedine Zidane reemplazó a Didier Deschamps en Francia y se ubica en la séptima posición de los entrenadores mejores pagos del mundo con 3,6 millones de euros al año. Un escalón más abajo aparece Xavi Hernández -flamante DT de Países Bajos- que embolsa 3 millones de euros. El noveno lugar es para Lionel Scaloni, que gana 2,3 millones de euros al año. El ranking lo cierra Ralf Rangnick de Austria con 2 millones.

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Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina. (Foto: Getty).

El top 10 de entrenadores mejores pagos del mundo a nivel selecciones

1- Carlo Ancelotti – 10 millones de euros (Brasil)

– 10 millones de euros (Brasil) 2- Jurgen Klopp – 7 millones de euros (Alemania)

– 7 millones de euros (Alemania) 3- Mauricio Pochettino – 6,8 millones de euros (Estados Unidos)

– 6,8 millones de euros (Estados Unidos) 4- Thomas Tuchel – 6 millones de euros (Inglaterra)

– 6 millones de euros (Inglaterra) 5- Luis de la Fuente – 5 millones de euros (España)

– 5 millones de euros (España) 6- Jorge Jesús – 4 millones de euros (Portugal)

– 4 millones de euros (Portugal) 7- Zinedine Zidane – 3,6 millones de euros (Francia)

– 3,6 millones de euros (Francia) 8- Xavi Hernández – 3 millones de euros (Países Bajos)

– 3 millones de euros (Países Bajos) 9- Lionel Scaloni – 2,3 millones de euros (Argentina)

2,3 millones de euros (Argentina) 10- Ralf Rangnick – 2 millones de euros (Austria)

DATOS CLAVE

Carlo Ancelotti lidera los salarios de seleccionadores con 10 millones de euros en Brasil.

lidera los salarios de seleccionadores con 10 millones de euros en Brasil. Jurgen Klopp y Mauricio Pochettino completan el podio cobrando 7 y 6,8 millones respectivamente.

completan el podio cobrando 7 y 6,8 millones respectivamente. Lionel Scaloni ocupa el noveno lugar del ranking con 2,3 millones de euros anuales.