El entrenador argentino es el principal candidato para los Diablos Rojos y en América del Norte ya hablan de sus posibles reemplazantes.

Manchester United atraviesa un pésimo inicio de temporada al ubicarse en zona de descenso en la Premier League. Ante esto, la dirigencia ya explora opciones y está dispuesta a hacer un desesperado movimiento para cambiar de entrenador de forma urgente.

The Athletic adelantó que los Diablos Rojos están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares que Mauricio Pochettino tiene en la Selección de Estados Unidos. El DT ya dio el OK, por lo que todo podría definirse próximamente.

Lo cierto es que Poch viene de un primer buen Mundial en el combinado de las barras y estrellas, con proyección a llevar aún más lejos al equipo norteamericano con su contrato hasta la cita de 2030. Pero esta aventura parece que terminará anticipadamente.

En ese contexto, New York Times reveló al apuntado por la USMNT: nada menos que Pep Guardiola. El entrenador catalán se encuentra libre luego de su salida de Manchester City y analiza opciones para su futuro. El dinero no sería un problema y menos en caso de cobrar la cláusula de Poch.

Guardiola coquetea con el fútbol de selecciones

Guardiola define su futuro. (Foto: Getty)

El exentrenador de Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City se encuentra en libertad de acción y afrontando un descanso luego de intensas temporadas en los gigantes del viejo continente. Sin embargo, le dejó una puerta abierta al plano internacional.

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Es que selecciones de la talla de Brasil, Inglaterra y Países Bajos lo sondearon en el último tiempo, mientras que Italia llegó a afrontar negociaciones formales con el DT, que finalmente desistió de esta oportunidad.

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