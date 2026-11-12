Confirmado: Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador de Manchester United

El entrenador argentino tendrá una nueva experiencia en la Premier League: la tercera en el Top 6.

Manchester United completó con éxito las negociaciones con Mauricio Pochettino y la Selección de Estados Unidos. El entrenador argentino es el nuevo DT de los Diablos Rojos, tal como confirmó el periodista Fabrizio Romano este jueves y firmará contrato hasta 2029.

El combinado de la Premier League abonó la cláusula de rescisión para sacar al entrenador del combinado que viene de hacer un destacado Mundial 2026 y que tenía contrato por otro período más de 4 años.

Ahora, el ex DT de Tottenham y Chelsea, entre otros, afrontará un exigente desafío en el fútbol inglés al ponerse al frente de un Manchester United en crisis. Lisandro Martínez, el único argentino del plantel, acompañará a Poch en esta pelea por reflotar al club.

Todos los equipos que dirigió Mauricio Pochettino

RCD Espanyol (España) – 2009 a 2012

Southampton (Inglaterra) – 2013 a 2014

Tottenham Hotspur (Inglaterra) – 2014 a 2019

Paris Saint-Germain (Francia) – 2021 a 2022

Chelsea (Inglaterra) – 2023 a 2024

Selección de Estados Unidos – 2024 a 2026

Manchester United (Inglaterra) – desde noviembre de 2026

Manchester United, en zona de descenso

Tras las primeras 10 fechas de la Premier League 2026-27, Manchester United se ubica en la 18° posición con solo 8 puntos acumulados. Los Diablos Rojos ganaron solo 1 encuentro, empataron 5 y perdieron 4 para estar en esta incómoda posición.

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