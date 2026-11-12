Confirmado: Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador de Manchester United

Manchester United completó con éxito las negociaciones con Mauricio Pochettino y la Selección de Estados Unidos. El entrenador argentino es el nuevo DT de los Diablos Rojos, tal como confirmó el periodista Fabrizio Romano este jueves y firmará contrato hasta 2029.
El combinado de la Premier League abonó la cláusula de rescisión para sacar al entrenador del combinado que viene de hacer un destacado Mundial 2026 y que tenía contrato por otro período más de 4 años.
Ahora, el ex DT de Tottenham y Chelsea, entre otros, afrontará un exigente desafío en el fútbol inglés al ponerse al frente de un Manchester United en crisis. Lisandro Martínez, el único argentino del plantel, acompañará a Poch en esta pelea por reflotar al club.
Todos los equipos que dirigió Mauricio Pochettino
- RCD Espanyol (España) – 2009 a 2012
- Southampton (Inglaterra) – 2013 a 2014
- Tottenham Hotspur (Inglaterra) – 2014 a 2019
- Paris Saint-Germain (Francia) – 2021 a 2022
- Chelsea (Inglaterra) – 2023 a 2024
- Selección de Estados Unidos – 2024 a 2026
- Manchester United (Inglaterra) – desde noviembre de 2026
Manchester United, en zona de descenso
Tras las primeras 10 fechas de la Premier League 2026-27, Manchester United se ubica en la 18° posición con solo 8 puntos acumulados. Los Diablos Rojos ganaron solo 1 encuentro, empataron 5 y perdieron 4 para estar en esta incómoda posición.
Datos clave
- Mauricio Pochettino es el nuevo DT del Manchester United tras dirigir a Estados Unidos.
- Manchester United pagó su cláusula de rescisión a la Selección de Estados Unidos.
- 18° posición ocupa el equipo en la actual Premier League con solo 8 puntos.