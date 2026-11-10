Álex Baena reveló la molestia de Atlético de Madrid con Julián Alvarez por su frustrado pase a Barcelona: “No nos sentó bien”

Después de la derrota de Atlético de Madrid ante Barcelona por 2 a 1 en condición de local por LaLiga, Álex Baena, futbolista del Colchonero, habló en una entrevista con la cadena SER, en donde tocó distintos temas de la actualidad del elenco comandado por Diego Simeone.

Dentro de la charla, el volante campeón del mundo con España, se refirió al momento que vivió el plantel meses atrás, luego de que Julián Alvarez hiciera público su deseo de marcharse de la institución en el pasado mercado de pases para jugar en el Barcelona.

Al respecto de esto, el español aseguró que molestó dentro del plantel, pero que la situación se arregló puertas adentro. “Se te hace un poco raro que un compañero diga públicamente que se quiera ir. No nos sentó del todo bien. Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid viene a por ti, pero creo que las formas son lo que más nos molestó”, inició.

“Le hubiésemos apoyado a que hiciese lo que hiciese. Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo”, agregó respecto a cómo reaccionó el argentino para arreglar las cosas puertas adentro.

“Seguramente le afecte bastante, ya sabe lo que hizo en su día, ya se ha disculpado, algo que le engrandece mucho pedir disculpas públicamente. Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada por las maneras que lo hizo, pero Julián está trabajando mucho y está trabajando para ponerse al nivel. Lo necesitamos mucho para conseguir las cosas y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente”, cerró, sobre la relación entre la Araña y los hinchas rojiblancos.

El pedido de disculpas de Julián Alvarez a los hinchas de Atlético de Madrid

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial, fueron una equivocación de mi parte“, reconoció Julián ante el micrófono de Movistar. De hecho, también manifestó: “Entiendo el enojo de la gente, yo también como hincha me hubiera enojado“.

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Pocos segundos más tarde, amplió su discurso al respecto. “Además por por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años, estas últimas últimas semanas también han sido muy generosos, así que eso lo valoro mucho“, aseguró Álvarez en una clara señal de querer recuperar el cariño de los hinchas de Atlético de Madrid.

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