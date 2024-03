Mauricio Pochettino respondió a los abucheos a su Chelsea: "No me preocupan"

Chelsea dejó pasar una buena oportunidad de prenderse a la parte alta de la tabla y empató contra el Brentford 2 a 2, gracias a un gol de Disasi que evitó la derrota a menos de 10 minutos para el final. Los Blues de Pochettino navegan sin rumbo por la parte media-baja y los fanáticos parecen haberse cansado de las malas actuaciones.

Aún así, Mauricio Pochettino se mostró confiado de que puede dar vuelta la historia del Chelsea y se mantiene fiel a su relato. Su equipo es joven, en su mayor parte inexperto y necesita tiempo para afianzarse en la Premier League, eso es lo que recalca Poch en cada oportunidad que tiene.

Sin embargo, los abucheos en su contra recibidos en en el GTech Community Stadium del Brentford fueron notorios y Pochettino no esquivó a la pregunta en conferencia de prensa. Eso sí, los desestimó por completo: “No me preocupan, necesitamos aceptarlo”, declaró.

Pochettino sabe que la única forma en la que puede recobrar la confianza de los fanáticos es con resultados, y cualquier cosa que no sea sumar triunfos no servirá. “Lo que necesitamos hacer es construir una relación a través de ganar partidos, no podemos pedirle a los fanáticos que nos quieran [si no ganamos]”, explicó.

A Pochettino se le escapó una oportunidad de ganar crédito luego de perder la Carabao Cup

“Seguiré trabajando para cambiar esta percepción”, completó Pochettino en la conferencia de prensa, pero el tiempo parecer correr cada vez más rápido, y el margen ser cada vez menor.

La derrota ante Liverpool en tiempo suplementario de la Carabao Cup, en un partido que tranquilamente podría haber terminado con triunfo de los Blues, ha sido un golpe duro para este Chelsea y para Pochettino, que podría haber ganado algo de crédito para continuar con su trabajo en caso de conquistar ese título.

Otrora una copa secundaria, la Carabao Cup hubiera sido un impulso anímico y un espaldarazo importante con el que Poch ya no contará y tendrá que comenzar a cambiar el rumbo de su Chelsea más pronto que tarde.

Los fanáticos piden por Mourinho

Por lo pronto, desde las gradas del GTech Stadium se podía escuchar como los fanáticos del Chelsea no sólo abucheaban a Pochettino, cansados de los malos resultados, sino que pedían por The Special One.

José Mourinho está actualmente sin equipo y sus dos pasos por el Chelsea han sido históricos, con conquistas de Premier League, Champions y un equipo que siempre peleó arriba, justo lo que esperan los hinchas de sus Blues.

Las complicaciones si no clasifica a competencias europeas

Todd Boehly ha invertido más de mil millones de libras en fichajes para el Chelsea, y mientras su billetera se afina cada vez más, eso no se traduce en resultados. Por el contrario, veremos a unos Blues que no sólo tendrán complicaciones en el campo, sino también en los despachos.

Si Chelsea no clasifica para competir en Europa la próxima temporada, sus ganancias se reducirán más allá de lo previsto, y no serán suficientes para compensar el gasto hecho, lo cual pondrá al equipo al límite del Fair Play Finaciero.

Esto los obligará a vender algunas de sus figuras para ajustar los libros y el balance, y de esta forma evitar ser sancionado, como ya le ha sucedido a varios equipos de la Premier League.