Mauricio Pochettino está viviendo su momento más difícil como entrenador de Chelsea. Después de la derrota ante Liverpool en la final de FA Cup, los rumores sobre una salida de su cargo crecen y las críticas aumentan.

Sam Allardyce, histórico director técnico inglés, arremetió contra el trabajo de Pochettino en Chelsea. Luego de que en redes sociales mencionaron su nombre como posible reemplazo del argentino, ironizó con la posibilidad.

“Oh, sí, volvería mañana en avión desde Dubái para eso. ¡Llévame allí!“, dijo en tono de broma en una entrevista con talkSPORT Breakfast. Pese a esto, no dudó en cuestionar algunos aspectos del trabajo del ex técnico de Tottenham y PSG, sobre todo en la defensa, la cual debe “ordenar”.

“Es la peor defensa que he visto en la Premier League en mucho, mucho tiempo (…) La gente ve eso como un punto negativo“, comentó Allardyce, quien no dirige desde su último paso por Leeds (duró cuatro partidos) en 2023.

Sam Allardyce: “Ganas la liga si tienes la mejor defensa, no el mejor ataque”

Sam Allardyce siempre se caracterizó por ser un técnico que privilegia la defensa y el juego directo antes que la posesión de la pelota. Y en este sentido, explicó que hay equipos que son buenos, defensivamente hablando, y es por eso que pelean la Premier League.

“Hay una gran cuestión sobre el Manchester United y cuántos tiros concede. Luego ves a clubes como Liverpool, Manchester City y Arsenal… tienen los mejores récords defensivos. Es una ecuación matemática simple. Ganas la liga si tienes la mejor defensa, no el mejor ataque“, opinó.

Por eso, el ex técnico de clubes como Bolton, Crystal Palace y Everton cree que los clubes se preocupan demasiado por el ataque y poco por la defensa. “Teniendo en cuenta la calidad de la Premier League y el dinero que se gasta, la calidad de la defensa en la Premier League es peor o ha sido mala durante los últimos dos o tres años“, aseguró.

Chelsea no despedirá a Mauricio Pochettino… por ahora

Por el momento, Chelsea no tiene intenciones de despedir a Mauricio Pochettino, aunque la chance de ganar un título es difícil. Por el momento, sigue con vida en la FA Cup, aunque ocupa el undécimo puesto en la tabla de posiciones de la Premier League.

Si los ‘Blues’ no logran títulos, lo mínimo que quiere la directiva es que clasifique a algún torneo internacional para la próxima temporada. Si no ocurre esto último, los dueños del club se replantearán una posible salida del técnico argentino. Y uno de los favoritos a reemplazarlo sería el portugués Rúben Amorim (Sporting CP), según reveló recientemente el Daily Mail.