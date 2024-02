El 17 de junio de 2008 Pep Guardiola fue apuntado como el entrenador del primer equipo del FC Barcelona, y desde entonces no ha hecho más que recolectar títulos y pasar por los mejores equipos del mundo, con Bayern Múnich y Manchester City en su laureada trayectoria.

Sin embargo, durante estos dieciséis años Guardiola también ha tenido varios choques y fuertes cruces, con sus jugadores, con otros entrenadores y principalmente con la prensa. Los peores años, según él, fueron en Barcelona. “La prensa en Alemania y en Inglaterra también es crítica, pero en España quieren lastimar a la persona con sus críticas”, supo declarar en 2018.

En sus primeros compases al frente del Barcelona se le recuerda una histórica reprimenda a los periodistas por sus dichos contra Samuel Eto’o, donde les exigió “respeto”. Desde allí, su relación ha sido cordial pero tensa, hasta su salida del club en 2012.

En Bayern Múnich también tuvo sus cruces con la prensa alemana

En 2014 Pep Guardiola tuvo dos recordados enfrentamientos con la prensa. El primero llegó luego de un partido de Champions League en el que su Bayern Múnich igualó ante el Manchester United, por entonces dirigido por David Moyes.

En aquella ocasión, la prensa había tergiversado los dichos del español, al punto tal que parecían ser una ofensa para el entrenador escocés del United. Guardiola miró cara a cara al periodista y le aclaró: “Nunca dije eso. Él es mi colega”, pero la furia de Pep se desató cuando sintió ignoración del otro lado: “Mírame cuando te hablo, te estoy hablando y miras para otro lado, te estoy tratando de explicar algo”, expresó enfadado.

La segunda gran pelea fue luego de la derrota de los bávaros ante el Real Madrid en Champions League. Fue 4 a 0 en Allianz Arena y la prensa describió como “humillante” el resultado y el partido. Este fue uno de los puntos que terminó con Guardiola fuera del equipo.

Varios cruces en Inglaterra

Nos acercamos a los ocho años de mandato de Pep Guardiola en el Manchester City, y como él mismo aclaró en algún momento: “Las preguntas de la prensa inglesa no me irritan, no has estado en Barcelona”, pero eso no ha impedido que tenga sus enfrentamientos y también sus momentos graciosos.

Tras ganar la Premier League en la Temporada 2017/18, Pep la tenía difícil para repetir el logro, puesto que el Liverpool había sacado buena ventaja en la tabla. Sin embargo, un triunfo ante los Reds volvió a ponerlos en carrera, algo que no pareció agradar a la prensa, o al menos así lo entendió Pep en su momento.

“Estabamos 7 puntos detrás del Liverpool, y pudimos quedar a 10 si Liverpool nos ganaba. Pero nunca nos rendimos y ahora llevamos una racha de 13 victorias consecutivas”, declaró. Esto despertó la respuesta de la prensa escrita inglesa, y diarios como The Times, The Sun, Daily Mirror o Daily Mail salieron a contradecirlo. Vale recordar que el City terminaría dando vuelta la historia esa temporada y conquistando el bicampeonato.

Otro exabrupto tuvo lugar en octubre del 2019, tras las dos conquistas del City, pero su flojos resultados en Champions League. ‘¿Cuándo crees que vas a estar listo para ganar la Champions?’ fue la pregunta que irritó a Guardiola.

Su respuesta fue letal: “¿Cuántas veces he respondido esta pregunta? Puedo responderle de nuevo, pero ya sabes mi opinión sobre ello. En mi primera conferencia de prensa acá cuando llegué respondí esa pregunta. He respondido muchas veces y sigo con la misma opinión. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, pero no se quién va a ganar. Si ganamos, estaremos contentos. Si no, lo intentaremos la próxima temporada. Eso es todo”.

Una nueva pelea con la prensa española después de las series contra el Real Madrid

El Manchester City de Pep Guardiola y el Real Madrid se vieron las caras en fase de eliminación de Champions League en temporadas consecutivas. En abril del 2022 sucedió por primera vez, y aquella conferencia de prensa de Guardiola frente a los medios españoles es recordada por no usar más de 20 palabras para responder cada pregunta que le hicieron durante toda la conferencia.

Un año más tarde se despidió de los periodistas son la frase: “Buen viaje de regreso a España”, luego de que su City se tomara revancha y eliminara al Real Madrid para avanzar a la final de la competencia que terminaría ganando por primera vez en su historia.

El tema Bellingham lo cansó

Una de las mayores calenturas de Guardiola con la prensa fue luego de que le consultaran por enésima vez por Jude Bellingham, antes de que este diera el salto del Borussia Dortmund al Real Madrid.

“A cuantas conferencias haz venido? Deberías prepararte mejor, haces una pregunta sabiendo la respuesta que voy a darle. Siguiente”, respondió de forma tajante.

Todo esto nos lleva a las últimas declaraciones, en las que en este 2024 ya se encargó de ironizar por los dichos de la prensa española sobre el estado de ánimo de Haaland, y por supuesto, su ya icónico: “Mi vida es mejor que la tuya”, en la conferencia del último miércoles.