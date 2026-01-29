El Manchester United de la temporada 2007/08 contaba con una delantera imposible de olvidar: Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo y Carlos Tévez, tres prometedores delanteros con el hambre de convertirse en los referentes del fútbol mundial. Ellos fueron los líderes ofensivos del campeón de Champions y Premier de aquel año, pero no eran los únicos prospectos que tenía Sir Alex Ferguson en sus filas.

Con mucho menos protagonismo, pero el mismo prometedor futuro, Luis Nani también estaba en el plantel. Al igual que Cristiano Ronaldo, había llegado del Sporting Lisboa y en el Manchester United empezaba a demostrar su habilidad. Eventualmente, Nani se convirtó en titular en el United, donde jugó 230 partidos hasta 2016. Pero allí no terminó su carrera; de hecho, sigue activo hoy en día y acaba de cerrar un acuerdo con un nuevo club a sus 39 años.

Nani fue parte del Manchester United campeón de todo con Ferguson. (Getty)

Tras pasos por Sporting, Valencia, Lazio, Fenerbahce, Adana Demirspor, Orlando City, Venezia, Melbourne City y más recientemente Estrela Amadora, Nani llevaba sin jugar desde noviembre de 2024. En 2025 hasta había aparecido en un partido beneficio para UNICEF con jugadores retirados, pero en este mes de enero fue una de las sorpresas del mercado, al anunciar su fichaje por el FC Aktobe de Kazajistán.

El Aktobe es un equipo cinco veces campeón de la liga de Kazajistán, aunque no la conquistan desde 2013, y el fichaje de Nani fue una novedad inesperada.

“Estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto y con la oportunidad de contribuir al desarrollo del fútbol tanto en el club como en Kazajistán. El FC Aktobe cuenta con excelentes instalaciones y me han recibido de maravilla. Siento que juntos podemos trabajar para llevar al club a lo más alto, no solo en el país sino también a nivel internacional”, declaró el ex jugador de Manchester United y la Selección de Portugal en su cuenta de X.

Nani estaba llamado a ser el siguiente Cristiano Ronaldo, y si bien los logros no se comparan con los del astro portugués, al menos la logevidad de su carrera sí parece estar a la par de la de su compatriota.

En síntesis

