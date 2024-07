No estaba en los planes: revelan el problema que Enzo Fernández le trajo al nuevo DT de Chelsea

Enzo Fernández ha causado un revuelo en Chelsea, en Inglaterra, en Argentina, en Francia y en el mundo en general con un simple video que filmó y que se hizo viral. En plenos festejos por la obtención de la Copa América 2024 con la Selección, el volante se grabó cantando una canción de cancha que posee una letra ofensiva para Francia y sus jugadores por cuestiones raciales. Esto lo valió ser acusado de racista y de momento, el pedido de disculpas de Enzo parece no bastar para solucionar las cosas.

Posibles sanciones en la Premier y el plano internacional, conflictos diplomáticos extradeportivos, un vestuario dividido en Chelsea y una nación completa ofendida por los cánticos de Fernández en aquel video viral que podría condicionar el resto de su carrera. En el medio, como si fuera poco, aparece la difícil postura que deberá tomar el nuevo entrenador de los Blues, Enzo Maresca, tanto con el argentino como con todo el plantel.

Sin grandes experiencias debido a sus cortos años como DT, sumado a que se incorporó a Chelsea hace un puñado de semanas, a Maresca se le presentó un inesperado problema que no estaba en sus planes por el escándalo de Enzo Fernández y la interna con el resto de los jugadores del plantel.

En un club que tiene historial de entrenadores que se han marchado por no saber controlar el vestuario, Maresca tendrá la tarea de recuperar futbolísticamente al Chelsea y, en paralelo, volver a unir un grupo que no posee una ruptura sencilla por el tema que se encuentra atravesando transversalmente al plantel. Y según un artículo publicado en el prestigioso periódico The Times, la decisión que tome el DT con Enzo Fernández será determinante para sellar el destino de su grupo de dirigidos.

Qué decidirá el entrenador de Chelsea con Enzo Fernández

El artículo aclara que Maresca tiene dos vías: quedarse con Enzo, a quien considera un pilar de su proyecto futbolístico, y hacer lo máximo posible para apaciguar las tensiones producto del conflicto; o en su defecto prescindir de él y que la directiva de Chelsea lo venda, esperando recuperar un porcentaje de los 121 millones de euros que pagaron hace poco menos de dos años por su pase.

La primera alternativa parece compleja, ya que el video de Enzo y la canción hirieron profundamente a sus compañeros franceses al punto tal que Wesley Fofana lo abiertamente de racista y muchos de sus compañeros se unieron al defensor despegándose de Fernández de manera virtual, dejándolo de seguir en las redes sociales.

Enzo Maresca, el entrenador del Chelsea.

El artículo redactado por Alysson Rudd en The Times reflexiona al respecto: “¿Maresca opinará que un jugador que ha costado tanto no puede ser marginado a pesar de sus transgresiones? ¿Aceptará lo que digan los propietarios al respecto o dejará clara su propia interpretación? Ahora hay una grieta en el campo que se puede ampliar con la misma facilidad con la que se puede cerrar. Un peligro obvio es que pida al grupo que se vaya, dado que el mediocampista se ha disculpado sin entender la profundidad del dolor o la consternación que sienten los jugadores que dejaron de seguir a su compañero de equipo“.

Además, señala que “no es un problema que Maresca haya creado, pero tampoco es algo que deba esperar que requiera poca atención“. Y por último, analiza: “Tiene que marcar el tono del grupo, uno en el que se pueda explorar la cuestión del racismo. A menudo, la gente canta sin pensar o publica en las redes sociales sin respirar profundamente antes. Los jugadores jóvenes cometen errores y hay que permitirles entender por qué lo que pensaban que era gracioso no lo es. Los errores revelan una forma de aprender“.

En resumen, el entrenador de Chelsea aún no sabe que hacer con Enzo Fernández de cara al futuro, pero sí sabe que la situación provocada por el video que publicó y que tomó escala mundial le trajo un problema más a los que tenía que resolver en el conjunto de Londres en sus primeras semanas de trabajo.

Enzo Fernández y un reencuentro con sus compañeros

Desde que se desató el escándalo, Enzo aún no se ha visto personalmente con ninguno de sus compañeros de Chelsea debido a que otorgaron una semana de licencia por vacaciones tras la Copa América. Tras unos días de descanso en Estados Unidos y su presencia en Argentina para el casamiento entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini, el ex River se sumará a las prácticas de pretemporada con el plantel de Chelsea este lunes en EE.UU., donde se producirá el reencuentro con el plantel tras lo sucedido y el primer encuentro con el entrenador Enzo Maresca.

La sanción a la que se expone Enzo Fernández

FIFA, CONMEBOL y la Federación Inglesa estudian el caso del mediocampista argentino y, según explicó el abogado deportivo Udo Onwere en The Sun, todo indica que la decisión quedará en manos de la FA. El reglamento habla de varios partidos de suspensión.

Se habla de entre “seis y doce juegos para casi todos los actos de discriminación por parte de participantes individuales“. De esta manera, el ex-River podría perderse el regreso a la actividad del Chelsea a la acción luego del parate por la Copa América y la Eurocopa.