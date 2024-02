No les importó ser compañeros en la Selección Argentina: los bruscos cruces entre Lautaro Martínez y Paredes

Inter ganó un partido tremendo en el Olímpico ante la Roma. Remontó un 2-1 para ganar por 4-2 en un duelo clave para seguir con buena ventaja como líder de la Serie A de Italia. El encuentro se jugó bajó una intenso diluvio, pero que no impidió que haya pierna fuerte y algunos cruces.

Precisamente, Lautaro Martínez y Leandro Paredes fueron protagonistas de un par de jugadas bruscas y que terminaron con ambos lastimados. No les importó el hecho de que sean compañeros en la Selección Argentina y defendieron las camisetas de sus respectivos equipos de buena forma, aunque triunfó el Toro.

En el primer tiempo, el primero que pegó fue el ex Boca. Le cometió una fuerte infracción a Martínez en los primeros minutos, aunque no recibió tarjeta amarilla. Minutos después, el que fue de forma temeraria fue el ex Racing cuando golpeó con su codo al estómago de Paredes. Tampoco fue amonestado.

Para el complemento, el partido bajó en intensidad, aunque los Nerazzurri pudieron darlo vuelta para llevarse los tres puntos y cortarle la buena racha a Daniele De Rossi, quien asumió en los Giallorossi hace pocas fechas.

Inter le ganó un gran partido a Roma

Hubo lluvia hasta de goles en el Olímpico. Inter lo empezó ganando con el gol de Francesco Acerbi al minuto 17 de juego. El tanto fue revisado por el VAR por una posible acción de offside de Marcus Thuram, quien molestó al arquero Rui Patricio antes de buscar el balón. Para el árbitro de VAR, no interfirió en la acción y el gol fue validado.

Sin embargo, la reacción de Roma fue buena, ya que lo dio vuelta antes del final del primer tiempo. Primero, un centro de Lorenzo Pellegrini encontró la cabeza de Gianluca Mancini para el empate 1-1 al minuto 28. Y casi en tiempo cumplido, un buen contraataque terminó con el pase de Pellegrini para Stephan El Shaarawy, quien fusiló a Yann Sommer para poner el 2-1.

En la segunda parte, la embestida del equipo de Simone Inzaghi se llevó puesto a los de Daniele de Rossi. No obstante, Inter lo dio vuelta con casi dos goles calcados con un centro al medio y el anticipo de Marcus Thuram. El primero, para el empate 2-2, llegó al cuarto minuto del complemento. Y siete minutos después, el francés volvió a anticipar, pero quien metió el gol en propia puerta fue Angeliño para el 3-2.

Si bien Roma trató de buscar el empate hasta el final, en el tercer minuto de descuento, Alessandro Bastoni le puso cifras definitivas al trámite con el 4-2 para que Inter se consolide como líder. Ahora, llegó a 60 puntos y le saca siete puntos de ventaja a su escolta Juventus, que debe jugar el próximo lunes (recibe a Udinese).

Lautaro Martínez no marcó, pero sigue como goleador; Dybala y Paredes titulares

Pese a la presencia de los argentinos, ninguno anotó. Toda una rareza ver un partido de Inter sin un gol o asistencia de Lautaro Martínez. Pese a ello, sigue siendo el máximo goleador de la Serie A de Italia con 19 goles. Hoy jugó 75 minutos antes de ser reemplazado por Marko Arnautovic.

Por su parte, en la Roma, fueron titulares tanto Paredes como Paulo Dybala. El ex Boca jugó todo el partido; mientras que la Joya salió al minuto 42 del segundo tiempo, dejando su lugar al iraní Sardar Azmoun.

Con la derrota, el equipo romanista sufrió su primera derrota bajo las órdenes de Daniele De Rossi en su cuarto partido oficial como su entrenador (quinto si se cuenta el amistoso ante Al Shabab con victoria). Quedó con 38 puntos en el quinto lugar de la Serie A.