Paulo Dybala estaría buscando salir de la Roma. Si bien hace unas semanas trascendió que, a pesar de la irrisoria cláusula de rescisión de 13 millones de euros para equipos no italianos (que lo ponía a merced del interés de otros importantes clubes de Europa deseosos de reforzar su ataque), pretendía quedarse en la Loba, la historia parece haber cambiado.

Su postura se torció por una cuestión central: la salida de José Mourinho. Así lo reportó el diario La Repubblica este jueves primero de febrero. Es que el delantero de la Selección Argentina forjó una relación demasiado estrecha con el entrenador portugués. De hecho, fue el que más lo protegió por sus continúas lesiones musculares.

En ese contexto, Paulo Dybala cree que la directiva no estuvo acertada en la decisión de prescindir del experimentado estratega tras las derrotas en la Copa Italia con la Lazio y con el AC Milan por la Serie A. Por lo que su fastidio no tiene que ver con Daniele De Rossi, el estratega interino hasta el fin de la temporada, sino con las autoridades de la Roma, con quienes, además, viene teniendo diferencias por la renovación de su contrato.

Por otro lado, el cordobés, así como también Leandro Paredes, recientemente protagonizaron un tenso cruce con algunos integrantes del grupo ultra del elenco de la capital italiana. Básicamente los presionaron para que consigan buenos resultados en lo inmediato y les remarcaron que ya no está José Mourinho para encubrirlos con sus bajos rendimientos.

Paulo Dybala aún espera por la oferta de renovación de la Roma

Si bien el contrato que tiene firmado Paulo Dybala con la Roma vence recién a mediados del 2025, el jugador pretendía renovar a principios del 2024 por una mejora en algunas condiciones. Eso también significaba un aumento en su cláusula de rescisión, la cual, sorpresivamente, es demasiado baja (13 millones de euros para equipos que no sean italianos). No obstante, la propuesta todavía no llegó.

Paulo Dybala volvió tras su molestia muscular en la Roma

Paulo Dybala sufrió contra la Atalanta el 7 de enero una molestia muscular que lo marginó del encuentro con el AC Milan. Aunque en un primer momento parecía que podía ser más grave, el delantero retornó al once inicial de la Roma el 20 del mismo mes contra el Hellas Verona. Ya con la Salernitana el pasado 29 se volvió a ver la mejor versión de la Joya, que anotó uno de los dos tantos en la victoria 2 a 1 de su equipo.

En esa misma línea, se espera que sea titular en el esquema de Daniele De Rossi en el próximo compromiso contra el Cagliari en el Estadio Olímpico de Roma este lunes 5 de febrero, bajo el marco de la jornada 23 de la Serie A de Italia.