Lautaro Martínez y Julián Álvarez la están rompiendo en Europa y su presente ilusiona a la Selección Argentina de cara a la Copa América de los Estados Unidos. Por un lado, el Toro viene de darle el triunfo al Inter de Milán de Simone Inzaghi en el Estadio Artemio Franchi 1 a 0 sobre la Fiorentina en el juego correspondiente a la fecha 22 de la Serie A y ya suma, en lo que va de la temporada, 22 celebraciones que se acumulan con sus 5 asistencias.

En tanto que, por el otro, la Araña, que anotó un doblete en el triunfo 3 a 1 del Manchester City de Pep Guardiola ante el Burnley en el Etihad Stadium por la jornada 22 de la Premier League, registra 15 goles y 10 asistencias en la campaña actual (el ex River ya superó sus números de la temporada anterior en la que sumó 17 gritos y 5 asistencias).

De esta manera, tanto Lautaro Martínez como Julián Álvarez se colaron entre los primeros seis futbolistas con más producción de goles contando las 5 grandes ligas europeas (Premier League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 y Bundesliga), un dato temible para los contrincantes que se le avecinan a la Selección Argentina en este 2024 (en principio, Canadá o Trinidad y Tobago, Chile y Perú, con quienes compartirá el Grupo A en la Copa América, además de los amistosos con Nigeria y Costa de Marfil en marzo y, tal vez, Guatemala en la fecha FIFA de junio).

El atacante del Nerazzurro se coloca tercero con 27 tantos entre propios y asistencias en 28 encuentros. Solo lo superan Kylian Mbappé con 34 (28 goles y 6 asistencias) en 27 partidos y Harry Kane con 35 (27 tantos y 8 pases gol) en 26. Mientras que el delantero de los Ciudadanos se ubica sexto con 25 en 32 participaciones. Quedó por debajo de Mohamed Salah con 27 en 27 (18 y 9) y Jude Bellingham con 26 en 26 (18 y 8).

Lautaro Martínez es el máximo goleador de la Serie A en 22 fechas disputadas

Lautaro Martínez es, por lejos, el máximo goleador de la Serie A 2023/2024. Está en la cima de la tabla de conteo de tantos con 19 celebraciones (tiene un promedio de un gol por partido en el certamen italiano, dado que disputó 19 de las 22 fechas). Por cierto, entre sus cuatro máximos perseguidores se encuentra otro argentino.

Se trata de Matías Soulé que ya convirtió nueve tantos con el Frosinone. Comparte el segundo puesto de esta clasificación con Romelu Lukaku de la Roma, Albert Gudmundsson del Girona y Hakan Çalhanoglu del Inter de Milán. Más atrás, entre los albicelestes, también aparecen: Nicolás González de la Fiorentina con 6, Paulo Dybala de la Roma también con 6 y Mateo Retegui de Girona con 5.

Julián Álvarez, titular indiscutido del Manchester City

Julián Álvarez ya se consolidó como uno de los jugadores inamovibles del once titular del Manchester City. El delantero de la Selección Argentina fue titular en todos los partidos del conjunto de Pep Guardiola en la Premier League 2023/2024 (ya son 21). Además, también estuvo en el once inicial en la Final del Mundial de Clubes contra el Fluminense y en el partido definitorio de la Community Shield vs. Arsenal.