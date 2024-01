Luego de un inicio de temporada que no fue el esperado para él, poco a poco Gonzalo Montiel comenzó a sumar minutos en el Nottingham Forest, en donde se va convirtiendo en una pieza importante tanto en la faceta defensiva como en la ofensiva del equipo de la Premier League.

Debido a este crecimiento que viene teniendo el lateral derecho de 27 años que se encuentra a préstamo proveniente del Sevilla español, desde el elenco inglés tomaron una contundente decisión con respecto al futuro del jugador, ya que la sesión finaliza el 30 de junio de este año.

Según lo informado por el periodista Fernando Serrano, la intención del Nottingham Forest es hacer uso de la opción de compra antes de que finalice el préstamo para quedarse con el pase del campeón del mundo de cara a la próxima temporada y la misma está tasada en 11 millones de euros.

Cabe destacar que la situación de Montiel en el equipo que actualmente marcha décimo quinto en la Premier League cambió considerablemente con la llegada del nuevo entrenador, Nuno Espírito Santo, ya que cuando el argentino no sumaba minutos, existía la posibilidad de que se rompa el préstamo para que regrese al Sevilla.

Ahora, con el nuevo entrenador, el surgido de las inferiores de River, tuvo la oportunidad de mostrarse en el lateral derecho y lo hizo con creces, aportando dos asistencias en los últimos dos partidos, ambas a su compatriota Nicolás Domínguez, en la victoria ante el Manchester United y el empate frente a Blackpool, por la FA Cup.

Previo a esto, cuando todavía estaba como entrenador Steve Cooper, Montiel ni siquiera era convocado para ir al banco de los suplentes, y esto generó una pequeña ilusión en el hincha de River, ya que se rumoreaba que podía volver a préstamo, pero el mismo jugador se encargó de expresar su deseo de seguir en Europa para luchar por un puesto en el club inglés, algo que finalmente parece haber logrado.

Los números de Montiel en el Nottingham Forest

En total, el jugador argentino de 27 años, disputó 8 partidos con el elenco inglés, en los que no anotó goles y aportó 2 asistencias, sumando 471 minutos en el campo de juego. Para hacer la comparación con los técnicos que tuvo, bajo la conducción de Cooper jugó 5 de los 15 partidos que dirigió, siendo titular en 3 de ellos. Además, no fue convocado en 6 partidos, y en los 4 restantes fue suplente, aunque no ingresó.

Por otro lado, con la llegada de Santo, de los 4 partidos que lleva dirigiendo, jugó en los últimos 3, todos de arranque, y allí pudo demostrar su mejor versión, ya que en estos fue donde dio las dos asistencias que tiene en la institución.