Pablo Maffeo saltó a la popularidad porque Lionel Scaloni lo convocó a la Selección Argentina en la última doble fecha FIFA de 2023, donde se llevaron a cabo los partidos frente a Uruguay y Brasil, que terminó con una caída y una victoria para los campeones en Qatar 2022.

Si bien no logró volver a tener acción con la Albiceleste porque está sumando sus primeros minutos después de una intervención quirúrgica, el lateral derecho de Mallorca brindó declaraciones DAZN España después de lo que fue la caída de su equipo frente a Real Madrid por la fecha 31 de LaLiga. Y en medio de la entrevista, se refirió al cierre de sus redes sociales, algo que llamó poderosamente la atención.

El futbolista hispano-argentino fue el foco de las críticas por parte de los hinchas bermellones, quienes no tuvieron respeto alguno y hasta hicieron comentarios irreproducibles en contra de su familia. “A mí que 3 idiotas me digan cosas no me afecta. Creo que le ha afectado más a mi familia que a mí”, destacó en primera instancia. A lo que añadió: “Simplemente cierro las redes porque vi un comentario hacia mi hija. Antes de entrar al trapo, calentarme y mandar a tomar por culo a alguien, dije: ‘Me lo cierro mejor’”.

Además de mostrarse fuerte ante las barbaridades que recibió por las redes sociales, Maffeo destacó que sus compañeros estuvieron cerca suyo para respaldarlo y así poder enfocarse en el objetivo que tienen como equipo, donde buscarán evitar que de aquí al final del certamen no caigan en puestos de descenso.

¿Pablo Maffeo volverá a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina?

Pablo Maffeo no pudo volver a ser convocado por Lionel Scalonidebido al desgarro de menisco que padeció en enero. Por eso, no fue incluido en la citación de la fecha FIFA de marzo en la que la Selección Argentina disputó dos amistosos en los Estados Unidos, uno frente a El Salvador y el otro ante Costa Rica.

Sin embargo, vuelve a tener chances para ser tenido en cuenta, ahora, para la Copa América de mitad de año, en caso de encontrar continuidad en Mallorca en la recta final de LaLiga. Competirá con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, ambos con presente irregular en Atlético de Madrid y Nottingham Forest, respectivamente.