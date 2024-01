Día que pasa y día que las aguas se vuelven más turbulentas en el Manchester City. En este caso, se dio a conocer cómo eran las fiestas sexuales de Benjamin Mendy, un ex futbolista del club que fue acusado y luego encontrado no culpable de casos de violación mientras era jugador del club ciudadano.

Fue la modelo de OnlyFans, Ari-Rose, de 23 años, quien reveló todo en el podcast Reality Check, y describió como “extraña” la experiencia que tuvo con Mendy, aunque aclaró que todo sucedió con su consentimiento.

Rose cuenta que conoció a Mendy al acceder a una cita, pero que se encontró con una sorpresa al llegar: “No tenia idea de quién era la casa en la que me estaba metiendo, me vino a buscar un amigo de Mendy, cuando entré estaba él, Mahrez, su familia… estaban celebrando el EID“, relata. La casa en cuestión era de Riyad Mahrez, compañero del francés en el City.

Las fiestas sexuales de Mendy

“Digamos que no fui vestida como para una fiesta familiar”, aclara Rose, que explicó que finalmente Mendy la apartó de la fiesta en un momento y terminaron teniendo relaciones en el baño. Luego de ello, fueron a la casa de Mendy, donde volvieron a tener relaciones, esta vez con varias personas mirando y gente grabando.

“La pase bien, no me malinterpreten. Estaba borracha, con ganas de fiesta y todo, aunque fue una experiencia bastante extraña”, reconoce Ari-Rose, que quiso dejar claro que la situación fue bajo total consentimiento. “Todos fuimos directos, yo les dije lo que queria, ellos también a mi. Ellos querían tener sexo y yo también. Estuvo bien, yo seguí de fiesta”, afirmó.

Finalmente cuenta que cuando despertó al otro día en la cama, estaba sola y que un amigo le explicó que Mendy tenía que viajar a Irlanda para jugar con el Manchester City, y tan sólo recibió un mensaje de agradecimiento por haber pasado la noche juntos.

El futbolista la sigue llamando para encontrarse en Paris

Ari-Rose reconoció no volvieron a hablar con Mendy, pero que una vez que fue absuelto de los cargos por violación, le mandó algunos mensajes, intentando volver a encontrarse. “Me sigue hablando al día de hoy, invitándome a Paris. No hay nada para mi allí, incluso si me diera dinero, no lo quiero y no lo necesito”, reveló la modelo.

Lo cierto es que Mendy fue absuelto de todos los cargos que se le imputaron en los dos juicios que tuvo en su contra, en los cuales recibió los veredictos de “no culpable” y de que no había suficiente evidencia como para emitir una condena.

En aquel entonces, Mendy reconoció que no le parecía extraño dormir con varias mujeres, y que lo hacía para ‘llenar un vacío en su interior’ y la ‘tristeza’ que sintió al romperse la rodilla y no poder jugar.

Mendy inició una demanda multimillonaria contra el Manchester City

El Manchester City apartó a Mendy del plantel en agosto del 2021, y tras dos años en disputas legales, de las cuales como mencionamos quedo absuelto, el francés decidió iniciar una demanda contra el club.

A mediados de noviembre, el lateral francés comenzó una demanda multimillonaria contra el Manchester City, la cual corresponde a los salarios que no le fueron pagados mientras estuvo procesado por las mencionadas acusaciones.

De momento esto sigue en vigencia, y la realidad indica que a pesar de lo controvertido de las declaraciones de Ari-Rose, no se reconoce ninguna nueva ilegalidad de la cual Mendy pueda ser acusado.