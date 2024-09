Julián Álvarez alcanzó su cuarto partido como jugador del Atlético de Madrid, pero todavía no parece sentirse cómodo dentro del esquema que propone Diego Simeone. Sin ir más lejos, pese a haber mostrado buenas condiciones físicas a la hora de presionar y colaborar en el aspecto defensivo, el Araña no pudo anotar ni asistir como futbolista colchonero.

Para Jorge D’Alessandro, periodista del reconocido programa español El Chiringuito, la culpa del rendimiento del exdelantero de River la tiene el Cholo. “Es imposible jugar como te quieren hacer jugar”, fue una de las frases con la que el comentarista resumió los primeros juegos de Álvarez en el fútbol español.

“Julián, por favor quedate en Buenos Aires. Te lo ruego. Eres el gran incomprendido. No saben que jugaste en un River que era campeón de América, no saben que jugaste en el Manchester City, no saben que fuiste campeón del mundo jugando con Lautaro Martínez y Di María. ¿Cómo vas a jugar vos solo? Simeone quiere jugar con los jugadores más lentos del mundo sin posibilidad de contraataque”.

Tras hacer esta introducción, D’Alessandro cuestionó seriamente el fichaje que hizo Atlético de Madrid para su delantera. “No sé para qué lo compró Simeone. ¿Cómo voy a comprar yo un jugador para no utilizarlo? Es incomprensible. Si sé que aporta y juega en un equipo que va al ataque, lo puedo complementar con varios elementos. ¡Ahora ve la pelota pasar!”, acentuó con euforia. Clima caliente en Madrid.

Los números de Julián Álvarez en sus primeros 4 partidos en Atlético de Madrid

Según los datos que acerca OPTA, Julián Álvarez apenas pudo rematar cinco veces durante los cuatro partidos que jugó en Atlético de Madrid desde su llegada en este mercado. Para colmo, solo uno de esos cinco tiros fueron entre los tres palos. ¿Goles? Todavía ninguno.

En contraste, lleva seis recuperaciones de pelota en el equipo del Cholo Simeone y gana tres de cada 10 duelos disputados, en promedio. Todavía falta atravesar el período de adaptación que todo jugador necesita cuando llega a un nuevo país, ya que nadie ha tenido éxito cuando dudó de la capacidad de Julián Álvarez, pero el proceso puede ser largo. ¿Cuánto tardará? Solo él lo sabe.