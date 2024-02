Los hinchas del Rayo Vallecano que asistieron al Estadio de Vallecas estuvieron lejos de comportarse de manera debida durante el partido disputado este lunes ante Sevilla, que terminó con victoria 2-1 para la visita por la vigesimotercera jornada de La Liga. Youssef En Nesyri, autor de los dos goles del equipo del Nervión, fue víctima de cánticos e insultos racistas; mientras que Lucas Ocampos, que alineó como titular, protagonizó un incómodo momento luego de sufrir una obscena agresión física desde la tribuna, cuando un adolescente le tocó la cola justo cuando se disponía a poner una pelota en juego desde el lateral.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de la transmisión, que también mostraron al argentino darse vuelta para hacerles frente y reclamarles la actitud, sin que estos mostraran hacerse demasiado problema por ello. Tampoco pareció hacérselo Sergio Camello, futbolista del equipo local, al ser consultado al respecto una vez finalizado el partido. Lejos de repudiar el accionar de los jóvenes que permanecieron en el estadio, este lo minimizó haciendo un comentario sobre la procedencia de Ocampos que no tardó en generar repudio.

“He visto que eran tres chavales, que tendrían 15 o 14 años. Es una cosa de chicos, que no se tiene que hacer pero que es una tontería. Ocampos viene de jugar en Argentina, que allí las cosas seguramente sean peores”, dijo a un grupo de periodistas sin tomare dimensión de las críticas que le valdría la reproducción de ese testimonio.

Una vez que tomó nota del repudio generalizado, incluso mayor que a los adolescentes por su reprobable actitud, Sergio Camello intentó excusarse en diálogo con El Chiringuito y explicar qué había querido decir, pero incurriendo una vez más en declaraciones poco felices.

“No he estado Argentina, entiendo que allá el fútbol es más canchero. Lo de los chicos es una tontería, tienen 15 años. Seguramente tendrán su castigo del Rayo y La Liga. Lo entiendo a Lucas, pero estamos haciendo de cosas tontas algo muy grande. Vi la acción, es algo muy feo pero ya está. En Vallecas antes te escupían en la espalda o te daban, aquí o en cualquier campo. A Ocampos apoyarlo, pero me parece una tontería que ya está“, manifestó.

¿Qué dijo Ocampos sobre la agresión?

Lejos de tomarlo como “cosa de niños”, Lucas Ocampos se mostró muy molesto con la agresión que le tocó sufrir desde una de las tribunas preferenciales del Estadio de Vallecas. “Ojalá que La Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas, pero esperemos que La Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo”, dijo en diálogo con DAZN.

La decisión de La Liga

La organización de la competición de élite del fútbol español decidió que denunciará ante La Fiscalía de menores al responsable de la obscena agresión a Lucas Ocampos, algo que comunicó este martes destacando además que la policía tiene identificado al agresor.

Por otro lado, La Liga confirmó también que va a denunciar ante la Fiscalía de Odio los insultos racistas que varios hinchas del Rayo Vallecano descargaron contra el futbolista marroquí Youssef En-Nesyri, autor de los dos goles del triunfo de Sevilla.