El paso de Carlos Tevez por la Premier League está plagada de contrastes, desde el enorme éxito deportivo conseguido en los clubes de Manchester hasta polémicas en torno a su conducta y, por supuesto, a la “traición” de haber cambiado de equipo entre los más populares de la ciudad británica.

A estas controversias debemos sumarle la denuncia que hizo el brasileño Rafael, excompañero del Apache durante su etapa en el United, durante una entrevista que le brindó a Sportv. Según el defensor, Tevez trataba mal a los juveniles de los Red Devils.

No soy fan de Tevez, no hablo como jugador. A Tevez le gustaba burlarse de los nuevos jugadores. No me avergüenza decir que no me gusta. A mí ya me lo hizo, pero a los jóvenes se lo hizo mucho, fue demasiado. Me trató mal.

Siempre lo respeté mucho, creo que los jóvenes hoy en día lo tienen que respetar un poco más, pero yo siempre fui muy respetuoso, él era el que se preocupaba mucho…

Rafael en Sportv