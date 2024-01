Marcus Rashford, de pobre actualidad con la camiseta del Manchester United, estaba en los planes de Erik ten Hag para disputar el pasado domingo el encuentro por la cuarta ronda de la FA Cup que terminó con victoria 4-2 ante el humilde Newport County. Sin embargo, el delantero de 26 años ni siquiera aprovechó esa oportunidad de recuperar confianza, pues se quedó a último momento al margen del compromiso por ausentarse al entrenamiento previo alegando enfermedad.

El conflicto se convirtió en escándalo después que el portal británico The Sun confirmara que su ausencia había estado vinculada a una desenfrenada noche de fiesta. En realidad, mucho más que una noche si se tiene en cuenta que se avanzó que habría permanecido tomando tequila durante 12 horas. Una camarera aseguró que la invitó a su “misión de emborracharse” y que lo vio desplomarse vestido sobre una cama de hotel, alrededor de las 3 de la mañana, luego de arrojar al aire fajos de billetes.

Siempre según The Sun, Rashford había viajado a Belfast, capital de Irlanda del Norte, cuatro días antes del encuentro de Copa y pasado dos noches de fiesta antes de tomar un vuelo para regresar a Manchester el viernes, día en el que se comunicó con el club para explicar que se ausentaría del entrenamiento previo al partido por sentirse enfermo. Si bien el club no había hecho público lo sucedido, sí estaban al tanto del acto de indisciplina, por lo que decidieron multarlo por 650 mil libras y desafectarlo de la convocatoria.

“No me sorprende que se haya perdido el entrenamiento del día siguiente, dado lo tarde que se acostó y lo mucho que había bebido. Debía haber sabido que no estaría en condiciones de jugar al fútbol”, testimonió Sarah, la camarera que compartió con Rashford su última noche de fiesta en Belfast, a The Sun. Y añadió: “Estaba con dos hombres y dos mujeres. Una era claramente una amiga y la otra chica era francesa y muy hermosa”.

La reacción de ten Hag

Tras la victoria 4-2 conseguida ante Newport County, Erik ten Hag fue consultado en rueda de prensa sobre la situación de Marcus Rashford, ante lo que aseguró que estaba al tanto de las circunstancias que calificó de “inaceptables”. Sin embargo, no quiso brindar mayores detalles y se limitó a decir que el club resolvería el episodio de manera interna.

“Conozco el esfuerzo que está poniendo y su total disposición con nosotros. Cometió un error, eso no quiere decir que no se comprometa”, agregó en defensa del delantero que este lunes se reincorporó a los entrenamientos y que registra 4 goles y cinco asistencias en los 26 partidos que lleva disputados en la presente temporada, redondeando hasta la fecha su peor campaña goleadora con el club desde su arribo en 2019.