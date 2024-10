Santiago Colombatto creyó en su juventud que su carrera iba a estar ligada durante mucho tiempo a River, club en el que jugaba en Inferiores. Pero, la carrera de un futbolista nunca recorre un sendero señalizado y hoy, a sus 27 años, logró reconvertirse en la segunda división de España.

En diálogo con Bolavip, el mediocampista del Real Oviedo hizo un recorrido sobre su trayectoria como jugador y además recordó su paso por la Selección Argentina, en la que disputó el Mundial Sub 17, el Preolímpico del 2020 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su etapa en las inferiores de River y Racing

Con solo 10 años, Colombatto abandonó su Ucacha natal para sumarse a las divisiones inferiores de River, donde jugó hasta la novena división. Tras quedar libre, jugó un año en Racing, para luego volver al Millonario por otra temporada, hasta tener su primera experiencia en Italia.

-¿Cómo fueron tus inicios en inferiores?

-A los 10 años me fui de mi casa para Buenos Aires a jugar en River. Estuve desde los 10 hasta los 15, donde quedé libre en octava. Fue un momento muy jodido para mí. La verdad que pensé que iba a estar toda mi carrera ahí, que iba a jugar en Primera. Fue un momento muy duro para mí, para mi familia. Luego sale la oportunidad y en ese momento me llevan a Racing hacer una prueba y quedé. Arranqué en Racing al otro año pero bueno, ya no era lo mismo. La verdad que venía de un golpe muy duro y me costó mucho reponerme. Empecé por caminos que no tenía que ir como salir de joda, no entrenar como debía, no cuidarme como debía. A fin de año me dicen que no iba a tener pensión, entonces fue como un corte de poder regresar a mi pueblo hasta que sale la oportunidad de que vuelva a River. Al final, fue un periodo lindo para mí, de mucho aprendizaje y que me dejó muchas cosas positivas y también cosas negativas que me sirvieron para el futuro y para mi presente hoy en día.

-¿Cómo fue levantarte este golpe?

-El golpe fue durísimo porque venía haciendo las cosas bien, porque estaba en River, porque no iba a llegar a la Primera. Entonces ahí fue como que se me cortó. Tampoco esperaba quedar libre ese año, por eso también fue muy duro, porque capaz a veces te lo esperás, sobre todo si no jugabas, pero ese año salimos campeones y todo. Quedar libre de ahí fue durísimo porque después como consecuencia pasó todo lo que se dio adelante, entonces siendo tan chico… En ese momento el pilar siempre fue la familia que me acompañó durante todo ese proceso.

-¿Hubo algún momento en el que pensaste que largo todo?

-No, el momento más duro fue cuando quedé libre de Racing porque ya venía del golpe de River. En Racing no había hecho mérito tampoco para quedarme porque no estaba bien, pero fue como que estaba en caída y fue el momento donde dije, uff. Estaba en mi pueblo, lo pensé mucho y no estaba muy convencido. Ahí fue un momento de duda y de decir, ‘bueno, ¿será que no se me dio?’. Pero al final, seguí el camino y dije, ‘bueno, vamos a intentarlo de nuevo’.

-¿Cómo fue vivir esos meses hasta volver a River?

-La verdad que ese periodo fue… A ver… Yo soy de un pueblo, un pueblo muy chico, entonces estuve con muchos con amigos, salir, estar ahí… También estás con la incertidumbre de no saber qué vas a hacer, qué es lo que querés hacer. Estaba en un momento así que no sabía qué quería. Se me presentó la oportunidad y dije ‘vamos a intentarlo otra vez’.

Santiago Colombatto en su paso por River.

–¿Cómo fue para vos el momento en el que se te da esta oportunidad de volver a River? ¿Sentiste que era una revancha personal?

-La verdad que fue una alegría, o sea en el momento fue una alegría, pero fue un momento en el que no tenía la misma felicidad o la misma motivación o la misma alegría que había tenido en los años que había estado en el club. Entonces era como que no me estaba dando cuenta tampoco de la oportunidad que estaba teniendo nuevamente. Por eso también la dejé pasar y la desaproveché. Porque la desaproveché, la podría haber aprovechado y no lo hice la verdad.

-¿Por qué decís que la desaprovechaste esa oportunidad?

-Porque no estaba en el camino correcto. O sea, no hacía las cosas que un jugador tiene que hacer si realmente quiere llegar a la Primera de un club como el River, que tiene un montón de jugadores con muchas cualidades técnicas, mentales, físicas y todo. Y bueno, si estás preparado al 100% para competir de la misma manera con tus compañeros, es muy fácil que la competencia te pase.

La charla con su familia y su viaje a Italia

Luego de quedar libre de River por segunda vez, con 17 años, Colombatto tuvo una charla con su familia, en la que además de decidir no ir a su viaje de egresados a Bariloche, pidió tener una nueva oportunidad en el fútbol para ir a probar suerte a Italia. “Esta charla me marcó. Sabía que era mi última oportunidad”, soltó.

-¿Cómo fue tu segunda salida de River?

-En ese momento yo no había jugado mucho entonces tres meses antes de que llegue el fin de año le hago una propuesta a mi familia. En un momento ellos me dicen ‘¿qué querías hacer de tu vida? ¿Querés ser jugador? Porque ya está. Nosotros te ayudamos, te acompañamos hasta acá. Pero bueno, también necesitamos de tu parte’. Ellos también veían que yo no estaba haciendo las cosas bien. Esta charla me marcó, le dije a mi viejo que yo no quería ir a Bariloche, ‘Quiero intentarlo una vez más, pero quiero probar en Italia’. Yo no tenía la ciudadanía, tenía los papeles para poder hacérmela. Ellos lo hablaron e hicieron el esfuerzo. Al ver ese esfuerzo de mi familia entendí que era mi última oportunidad porque realmente me había dado cuenta de que era mi última oportunidad y de ahí se cortó todo. Sabía que era mi última oportunidad de que en Italia yo me jugaba todo.

En Italia, el recorrido no fue fácil para el volante argentino. Mientras se entrenaba en las afueras del Coliseo Romano, tuvo la posibilidad de quedar en el Latina de la Serie B, aunque no salió como esperaba. “Eso fue una locura”, comentó.

-¿Cómo se te da de llegar al Cagliari? ¿Pasaste para prueba por otros clubes?

-.Pasó una semana y me consiguieron en Latina, que en ese momento estaba en la Serie B y me va perfecto. Ahí fue donde se sientan y dicen, bueno, sí, lo queremos acá, que venga en enero. Para mí fue un alivio personal y también para mi familia, porque ya había conseguido club. En enero vuelvo a Latina y cuando llego fue increíble porque echan al técnico de primera, al de reserva lo suben a primera, entonces el que venía de reserva ni me conocía y cuando llego ahí me dicen, ‘¿vos que haces acá?’. Ese día entrene y cuando terminé de entrenar pensé que iba a la pensión con ellos, pero todos me dijeron que no.

Después de este duro golpe, Colombatto logró contactarse con una tía que vivía en Italia que no conocía para que lo pueda alojar hasta que consiga club. “Agarré la famosa libreta, llamé del hotel, le digo ‘Tía, mira, necesito un favor, quería saber si puedo estar en tu casa unos días hasta que me acomode’. Mi tía es una genia, porque fue gracias a ella no pegué hospedaje, porque no tenía dinero”, comentó.

Ya instalado con su tía, tras no poder quedar en Chievo Verona porque no tenía la ciudadanía italiana, logró conseguir una prueba con Iván Córdoba, el ex defensor colombiano que es representante de jugadores en un club de cuarta división. “La verdad que en esa prueba me fue muy bien, y en vez de necesitar el otro día, me dice, no, no, tranquilo, yo te agarro y de ahí me empezó a representar él”, tiró.

-¿A qué clubes te llevó Iván Córdoba?

-Me llega la oportunidad de poder ir a un equipo de cuarta categoría de Italia, me dejó en ese equipo entrenando durante un mes para prepararme para las pruebas que él me iba a conseguir. Al poco tiempo me llamó para avisarme que teníamos prueba en la Juventus. Cuando salimos de la prueba, me dice, bueno, perfecto, le encantaste, ahora tenemos que hablar del tema de contrato, pero me llama unos días después y me dice que al final ellos no quisieron pagar los derechos de formación. Y ahí me entraron un poco las dudas y dije que había hecho una buena prueba, una gran prueba para poder estar en un equipo y digo ‘bueno, ahora empiezan otros’. Ya la ciudadanía la tenía, pero ahora el problema eran los derechos de formación, que tenían que pagar a River. La Juve me recomendó al Sassuolo, voy pero te soy sincero, no me vio nadie. Entonces llegó un momento que él me dice… Bueno, mirá, lo único que tenemos es encontrar un equipo que pague el derecho a formación. El Cagliari estaba bajando de primera a segunda. Y lo había recién agarrado Giulini, que es el presidente que está hoy en día y estaba reestructurando un poco el fútbol juvenil y me llevo ahí y ando bien en la prueba. Me dice que ya a partir de la próxima temporada iba a ser jugador de ellos, que me daban un año o una temporada para ver si pagaban los derechos de formación o no, entonces yo no tenía contrato.

-¿Cómo fue contarle a tus viejos, a tu familia todo esto que pasó?

-Pasaron muchos más detalles que son increíbles. Fue una locura y fue una felicidad también para mi padre y para mí personalmente, de yo haberle prometido algo y haberle cumplido y el hecho también de todo lo que habíamos pasado, de los años que yo había tenido atrás y bueno, todo eso para mi carrera que llevo hoy en día, la verdad que fue todo muy loco y la verdad fue espectacular.

Santiago Colombatto en el Cagliari.

De rechazar a la Selección de Italia al llamado de Argentina

Mientras se desempeñaba en la reserva del Cagliari, Colombatto recibió el llamado de la Selección de Italia para jugar con la Sub 20, pero decidió rechazarlo, ya que su deseo era el de jugar para Argentina. Al poco tiempo, el Bocha Batista lo llamó para jugar el Mundial Sub 20 del 2017. “No me lo había imaginado nunca”, confesó.

Santiago Colombatto (15), en el Mundial Sub 20.

-¿Cuándo se da el primer contacto del Bocha Batista para llevarte al Mundial?

-En primer lugar fue una locura porque no me lo había imaginado nunca. Estuve cerca en su momento de ir a la selección italiana cuando estaba en la reserva del Cagliari. Estuve muy cerca de ir a la italiana y en ese momento yo quería jugar en Argentina. Es muy loco porque después de otros seis meses me llega la oportunidad de poder ir a la Argentina. Cuando me llama él, me cita para una convocatoria después del sudamericano que fuimos a jugar a un amistoso a Uruguay y me lleva. Ando bien y después la próxima citación fue para el Mundial.

-¿Cómo fue esa experiencia de jugar el Mundial?

-Teníamos un buen equipo, solamente que no nos dio tiempo armarnos como equipo, a nivel individualidades teníamos un gran equipo. No hicimos una buena fase de grupos y nos fuimos rápido la verdad. Pero bueno, como experiencia para mí fue muy importante la verdad.

-¿Cómo siguió el proceso en la Selección jugando el Panamericano?

-Ese Panamericano estuvo bueno. Fueron chicos también del Ascenso, o sea, había un mix y la verdad que nos fue muy bien, habíamos formado un buen equipo, que después dio pie también para ganar el Pre-Olimpico.

Santiago Colombatto junto al plantel de Argentina campeón.

– ¿Soñás con volver a la Selección?

-Sí, sí, es el sueño de todos los jugadores. Hoy en día también hay que ser consciente que la Selección tiene grandísimos jugadores, entonces para eso tenés que jugar en equipos importantes y tenés que jugar a un nivel superior. Hoy en día estoy en segunda y para llegar a esos lugares tenés que jugar en primera y destacarte también. Pero bueno, uno nunca deja de soñar, lo veo posible para mi futuro y trabajo por eso.

El recorrido en el ascenso de Italia y el paso por Bélgica, México y Portugal

–¿Cómo fue el proceso una vez que ascienden? Ahí empiezan a cederte a préstamo…

-No, la verdad este proceso fue algo justo, al final yo quería salir a jugar y ese año el Cagliari había traído muchos jugadores, entonces agarré y, salí a jugar, me fue muy bien porque bueno, gracias a ese año me lleva el Bocha a Batista al Mundial Sub 20.

Santiago Colombatto en su paso por Peruggia.

-¿Cómo fue la experiencia de jugar en el fútbol belga?

-Siempre digo que no fue un buen paso para mí irme a Bélgica después de Italia, después de todo lo que había cosechado en lo que estaba haciendo en Italia. Pero bueno, las cosas se dieron así. Me costó. No es que me costó jugar, sino que jugaba siempre, pero no era feliz. Estaba en un club donde no había presión, la gente no se involucraba con el equipo, no me sentía cómodo, había muchos factores extrafutbolísticos como la cultura, un montón de cosas que me costó mucho. Y nada, sale la oportunidad de poderme ir a México, que la verdad siempre mi objetivo fue jugar en Europa, pero en ese momento necesitaba algo diferente, algo con presión e iba al León, que en ese momento venía de salir campeón y que tenía mucha hinchada, presión y al final necesitaba volver a relanzarme como jugador.

-¿Qué significó para vos ganar la Leagues Cup? Dos años después la ganó Messi…

-Tenemos cositas en común con Leo, ja. La verdad que fue muy lindo para mí, primero por ganar un título con el León y siempre ganar un título especial es importante. Entonces para mí fue muy positivo y siempre digo que mi paso por México fue a relanzarme nuevamente a tener oportunidades en Europa.

Santiago Colombatto campeón de la Leagues Cup con León.

-Tras un buen paso en México se te da la posibilidad de volver a Europa, ¿Cómo te decidiste ir al Famalicao?

-La verdad que bueno, como te dije, yo llevo a México para relanzarme nuevamente a Europa y bueno, después de haber tenido un buen año ahí en México, me salió oportunidad ir a Boavista en Portugal pero no se termina dando y aparece Famalicao. Yo no conocía mucho, pero sí estaba Fer Valenzuela, Nehué Pérez había pasado por ahí, entonces yo hablé con Fer Valenzuela, me dio buena referencia y era una oportunidad y me abría una puerta a poder entrar nuevamente en Europa y quería demostrar que podía volver a Europa y competir a nivel importante. Fue un gran año, la verdad que en Formalicado fue un año de la puta madre a nivel personal y a nivel de equipo.

-¿Por qué decís que fue de la puta madre a nivel personal? ¿Pudiste demostrar tu mejor versión quizás?

-Exactamente, porque fue un año que yo sabía que era muy importante para mí, para hacerme valer. Y después porque a nivel de números, de partidos, de goles, de asistencia, de cómo me sentía, de poder llevar después de mucho tiempo a un equipo a semifinal de copa que nos deja fuera el Porto al último minuto. Entonces fue un año que para mí como experiencia fue muy bueno. Y también fue un año de satisfacción personal para mí. Quería volver a Europa, quería tener revancha y ahí estaba, entonces para mí fue muy importante.

La llegada al Oviedo

Un año después de jugar en Portugal, Colombatto llegó al Real Oviedo de la Segunda División de España, ya que el presidente que lo llamó fue el mismo que lo tuvo en León. En su primera temporada, no logró el ascenso y en la actual buscan la revancha.

-Gracias a este desempeño en Famalicao te vas al Real Oviedo, donde estás hoy…

-En ese momento el Real Oviedo tenía el mismo presidente que lo tiene León. Entonces, después de ese año en Portugal, me salen ofertas. En ese momento me había salido el Dinamo Zagreb de Croacia y tenía de Rusia del Krasnodar y el Spartak. Al final quería estar en algo competitivo y en algo que realmente me llamara la atención. En ese momento aparece que el presidente del Oviedo lo había agarrado hacía seis meses al equipo y lo quiere subir a primera, entonces opté por venir acá y tratar de ascender a Oviedo que hace 24 años está en segunda

-¿Cómo fue tu primera experiencia ahí?

-No, la verdad que mi primera temporada fue muy buena porque jugué todo, porque a nivel de número fue mi mejor año y porque estuvimos a 45 minutos de poder ascender contra el Español, que fue un golpe muy duro porque teníamos mucha ilusión, yo también personalmente tenía mucha ilusión pero bueno, las cosas no se dieron.

Santiago Colombatto con la camiseta de Real Oviedo.

-Es además el club de Santi Cazorla un histórico del fútbol español, ¿Cómo es el convivir con él?

-Vino gente como él, que al final era acá de la ciudad, él era un ídolo, un referente para nosotros. Verlo jugar y entrenar con él para nosotros es espectacular, porque te hace ver cosas realmente increíbles. Y eso que tiene ya 40 años, pero te das cuenta que es un jugador de un nivel superior, y después como persona es lo que significa mucho dentro del vestuario.

El deseo de tener revancha en River

Si bien su objetivo es permanecer en Europa por varios años más, Colombatto tiene el deseo de tener una revancha personal y poder jugar en River, club del que es hincha y lo sigue a pesar de la distancia.

-¿Seguís de cerca la actualidad de River?

-Sí, la verdad es que sí lo sigo. El otro día estuve mirando el clásico. Es sabido que soy hincha de River, siempre lo he dicho. Estoy contento de que le está yendo bien y de que al final volvió a Gallardo también. Le está yendo muy bien en todo sentido.

-¿Te gustaría tener revancha en River?

-Sí, me encantaría, siempre digo que hoy en día mi prioridad es seguir en Europa y no tarde de ascender acá en Oviedo y jugar en Primera. Quiero mostrar que lo puedo hacer, entonces este es mi objetivo personal y más importante hoy en día, pero bueno, también tengo el sueño de en un futuro poder jugar en River. Siempre digo que es una deuda personal pendiente, es algo que ojalá algún día tener la oportunidad y siempre me lo imagino con mi familia. Ojalá algún día tener esa oportunidad de cumplir ese sueño.