La Temporada 2024/25 será una de grandes cambios en el mundo fútbol, y es que los principales equipos de Europa han decidido dar fin a una etapa y poner en camino un nuevo rumbo. Juventus es uno de estos equipos, y el conjunto italiano acaba de confirmar a Thiago Motta como su nuevo entrenador.

De acuerdo a lo reportado por Fabrizio Romano, Thiago Motta firmó contrato con el conjunto de Turín por tres temporadas, hasta junio del 2027. Con ello pone fin a una etapa de casi dos años al frente del Bologna, en la cual llevó al club a su mejor resultado en décadas, con el quinto puesto en Serie A y la clasificación a Champions League.

“Estoy encantado de iniciar este nuevo capítulo en un club grande como Juventus. Agradezco su confianza y puedo garantizar que daré lo mejor de mi para que los fanáticos estén orgullosos”, declaró el brasileño-italiano luego de hacerse oficial su firma por la Vecchia Signora.

Con este anuncio también se da por finalizada la tarea de Paolo Montero como entrenador interino. El uruguayo sacó un empate justamente ante Bologna, por 3 a 3, y una victoria por 2 a 0 ante Monza, en lo que fueron sus dos partidos al mando del primer equipo. Con ello cerró la temporada en el tercer puesto y también estará en Champions el próximo año.

Thiago Motta deja Bologna para sumarse a Juventus – Fabrizio Romano.

Thiago Motta, un discípulo de José Mourinho

A sus 41 años, Thiago Motta tendrá su primera gran experiencia como DT. Y su carrera, tanto como jugador como estos años como entrenador, lo han preparado para ello. En sus años como futbolista, fue parte del Inter de Milán que conquistó el trébol bajo las órdenes de José Mourinho en la Temporada 2009/10.

Su carrera como futbolista también lo vio vestir la camiseta del Barcelona, aunque no coincidió con Guardiola por apenas unos meses de diferencia. Además jugó en Atlético de Madrid, Genoa y PSG.

Thiago Motta y Mourinho coincidieron nuevamente, ahora enfrentados como entrenadores.

Por otra parte, como entrenador ya dirigió al propio Genoa, Spezia y Bologna, tras su etapa inicial en las juveniles del Paris Saint-Germain. En cualquier caso, llevará su exitoso estilo de juego a una nueva dimensión con su salto a Juventus.

El desafío de Thiago Motta en Juventus

La Serie A se prepara para tener una de las temporadas más competitivas en los últimos años. El Inter de Milán es el último campeón, y Juventus no será el único enfocado en arrebatarle el título. Napolitambién ha contratado a un entrenador de alto perfil como Antonio Conte, y vuelve a ser candidato.

El Inter de Milán de Lautaro Martínez tendrá varios rivales que intentarán destronarlo.

Por su parte, la Roma de Daniele De Rossi ha tenido un gran rendimiento y ahora el ex Boca encarará su primera temporada completa como entrenador de la Loba. Además, el AC Milan aún no ha presentado a su nuevo DT, que sucederá a Stefano Pioli, pero se espera que no se quede atrás en comparación a lo que han hecho sus principales rivales.

Thiago Motta tendrá su primera gran prueba en un equipo grande, con el objetivo de administrar un plantel en dos competencias de alto vuelo como la propia Serie A y la Champions League que disputará la Vecchia Signora en el próximo curso.