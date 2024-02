Kylian Mbappé, considerado de manera unánime como uno de los mejores futbolistas de la actualidad, habría tomado ya la decisión de poner fin a su historia con París Saint Germain, equipo al que arribó en agosto de 2017 procedente del Mónaco, una vez que finalice la presente temporada.

Según avanzó Le Parisien este sábado, la gran estrella que tiene el fútbol francés considera que ha cumplido un ciclo en el equipo de la capital y finalmente hará efectiva su llegada al Real Madrid, equipo con el que lleva varios mercados de fichajes coqueteando al punto que generó cierta reacción de hartazgo entre los fanáticos Merengues por nunca concretar ese traspaso.

¿Qué cambió ahora? En primer lugar, la decisión de Mbappé de no activar una cláusula para extender hasta 2025 un contrato que finaliza en junio de este año. En segundo término, que desde La Casa Blanca ya le habrían asegurado que recibirá el contrato más alto de su riquísima plantilla de futbolistas. Así las cosas, el portal francés se permitió avanzar que “acabará sucediendo lo inevitable”.

Si bien en PSG están dispuestos a hacer lo imposible para retenerlo, las relaciones con el francés habrían llegado a un punto de no retorno. “El pesimismo se ha extendido por todas las plantas de la Fábrica, sede del PSG. Para todos, la batalla está perdida y Kylian Mbappé se decidió por el Real Madrid“, afirma Le Parisien.

Tanto el jugador como su entorno consideran que permanecer más tiempo jugando para el equipo de París podría incluso provocar un estancamiento en su carrera. No es descabellado si se tiene en cuenta que llegó al Mundial de Qatar con el mote mayoritario de mejor futbolista de la actualidad, pero que en la última gala de los premios The Best quedó relegado al tercer lugar, por detrás de Lionel Messi y Erling Haaland. También ha visto cómo la llegada de Bellingham al Real Madrid lo ha catapultado a formar parte de esa discusión, incluso cuando a título personal no tiene ni una octava parte de los títulos que él acumula con 25 años.

Los números de Mbappé en PSG

Llegado en agosto de 2017 como contratación estelar, luego de brillar en Mónaco y hacer resonar su nombre en el mundo entero, Kylian Mbappé lleva disputados 288 partidos oficiales con el PSG, en los que ha aportado la escandalosa cifra de 241 goles. Además, conquistó 14 títulos, ninguno de ellos en el plano internacional que es su gran cuenta pendiente a nivel de clubes, pues ganó Mundial de Rusia y Nations League con la Selección de Francia.

Negativo para la Ligue 1

La salida de Kylian Mbappé rumbo a Real Madrid no solo afectaría al PSG, sino al fútbol francés en general y especialmente a la estructura económica de la Ligue 1, que según estudios publicados en Francia con su sola salida perdería alrededor de un 20 por ciento de sus ingresos actuales en las negociaciones de los derechos audiovisuales para el período 2024/2029.