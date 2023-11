Benfica empieza a pensar en su futuro. Si bien es el actual líder de la liga de Portugal, sabe que perderá a Ángel Di María a final de temporada. En las últimas horas, el periodista Fernando Czyz reveló que el ‘Fideo’ volverá a Rosario Central a mitad de 2024. Y, ante esto, el conjunto de las ‘Águilas’ ya tendría apuntado a su reemplazante.

El equipo que dirige Roger Schmidt quiere seguir apostando por el talento argentino. Además de Di María, cuenta con un referente como Nicolás Otamendi, pero quiere sumar a otros argentinos. Gianluca Prestianni sería su próximo gran refuerzo, según el periodista Germán García Grova, tras el pago de 9 millones de euros por el 85 por ciento del pase con un posible bonus de otros 2 millones.

Pero Prestianni no es el futbolista apuntado para reemplazar a Di María. En la órbita de Benfica hay otro jugador argentino, de gran presente, que gusta mucho a la directiva. Se trata de Benjamín Rollheiser, por quien ya hubo contactos con Estudiantes de La Plata.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, el conjunto de Portugal ya preguntó condiciones por Rollheiser, aunque desde el ‘Pincha’ todavía no quieren negociar su salida. Hasta que no juegue la final de la Copa Argentina no escuchará ofertas. El citado periodista también dio a entender que hay otros equipos interesados, pero las ‘Águilas’ lideran la carrera por su fichaje.

Rollheiser, de su mala salida de River a ser figura de Estudiantes

A Benjamín Rollheiser le llega su primer interés concreto del fútbol europeo. Su gran rendimiento en Estudiantes de La Plata le daría esta oportunidad, en donde podría ser el reemplazante a futuro de Ángel Di María, pese a no tener las mismas cualidades técnicas y de juego. De todas maneras, Benfica se llevaría a un joya con grandes condiciones y que puede ser hombre de desequilibrio en tres cuartos de cancha.

Cabe recordar que el destacado mediapunta de 23 años llegó a Estudiantes en condición de libre. Su salida de River no fue del todo agradable, ya que fue marginado del plantel profesional por decisión de la directiva, en conjunto con el por entonces entrenador Marcelo Gallardo. No hubo acuerdo para su renovación de contrato.

“Son negociaciones, obviamente el club siempre va a cuidar su patrimonio y el jugador defiende lo suyo. A medida que no llegábamos a un acuerdo, hablé con los dirigentes y con Marcelo Gallardo y ellos tomaron la determinación de marginarme del plantel profesional“, dijo al respecto en una entrevista con TyC Sports. Y agregó en su momento: “Le tengo mucho respeto a River, no me quedó bronca. No me gustó la forma en que me fui del club, pero uno tiene que priorizar su futuro“.

El éxito del talento argentino en Benfica

La oportunidad de ir a un equipo importante como Benfica siempre es bienvenida para el jugador argentino. Se trata de uno de los equipos grandes de Portugal, pero en donde mayores éxitos tuvieron los futbolistas ‘albicelestes’. El caso de Ángel Di María es el mejor ejemplo, aunque por detrás hay otros casos.

Nicolás Otamendi, Nicolás Gaitán, Enzo Fernández, Eduardo Salvio, Franco Cervi, Ezequiel Garay, Pablo Aimar, Javier Saviola, entre otros, dejaron un grato recuerdo en el hincha de Benfica. Por lo cual, desde el club, siguen apostando por jugadores jóvenes de este país para sumarlos a su plantel. ¿Rollheiser será el siguiente?