El Como 1907 logró un nuevo paso hacia adelante en la temporada 2025/2026, al clasificar a los Cuartos de Final de la Copa Italia (además, paralelamente, el último fin de semana, al golear 6 a 0 al Torino, obtuvo una diferencia importante en la tabla de posiciones de la Serie A en función de su objetivo por obtener un pase para una competencia internacional en el curso 2026/2027).

Con el triunfo de este martes 27 de enero por 3 a 1 sobre la Fiorentina en el Estadio Artemio Franchi de Firenze, los dirigidos por Cesc Fábregas se mantienen con opciones firmes de quedarse con el título federal. Y como viene sucediendo en toda la campaña, este nuevo resultado favorable lo tuvo a Nico Paz como uno de sus principales artífices.

El volante de la Selección Argentina ingresó a los 29 minutos del primer tiempo, cuando ya iban 1 a 1 (Fiorentina se puso en ventaja mediante Roberto Piccoli, en tanto que la igualdad llegó a través de Sergi Roberto), en lugar de Anastasios Douvikas (sufrió una molestia en uno de sus tobillos) y encaminó la victoria del Como 1907 marcando el 2 a 1 a los 15 del segundo tiempo. Luego, Álvaro Morata firmaría las cifras definitivas sobre el pitazo final.

Y ante una nueva función del nacido en Santa Cruz de Tenerife, España, los medios italianos no dudaron en destacar su labor. “La Fiorentina se inclina ante un súper Nico Paz”, tituló La Gazzetta dello Sport, que además agregó que ”gracias al número diez el equipo visitante se llevó el triunfo”.

Por su parte, Eurosport Italia reportó que “el despeje torcido del minuto 60 es una asistencia perfecta que Nico Paz no desperdició”, en tanto que Goal.com resumió la actuación del futbolista como ”el solucionador” de los problemas del Como.

Incluso el sitio pertidario FiorentinaUno.com, exhibió que tras “el disparo con el que Nico Paz le venció las manos a Christensen” la Viola ”se fue del partido” que, en definitiva, le costó la eliminación de la Copa Italia 2025/2026.

Como 1907 enfrentará al Napoli en los Cuartos de Final

Los cruces de los Cuartos de Final de la Copa Italia 2025/2026 ya están definidos. Tras eliminar a la Fiorentina, el Como 1907 se medirá al Napoli el próximo martes 10 de febrero. En tanto que los otros duelos los conforman: Inter de Milán contra Torino (a disputarse el miércoles 4 de febrero), Atalanta vs. Juventus (5/2) y Bologna vs. Lazio (11/2).

