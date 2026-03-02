El motivo que desató el castigo de Cesc Fábregas a Nico Paz en el Como 1907

Nico Paz es, sin dudas, la máxima figura del Como 1907. En gran parte, gracias a él, el equipo que se ubica a aproximadamente unos 50 kilómetros de Milán, está quinto en la tabla de posiciones de la Serie A con 48 puntos, con grandes chances de clasificar a una competencia de la UEFA de la próxima temporada (de momento se está quedando con el cupo para la Europa League, pero está a tan solo 3 unidades de la Champions League).

No obstante, Cesc Fábregas mantiene las reglas para todos los integrantes de su plantel por igual. Es por eso que, según la Gazzetta dello Sport, decidió castigar al joven futbolista con la suplencia ante el Lecce el pasado sábado 28 de febrero, a causa de una llegada tarde en una de las comidas del plantel en la previa del partido que se disputó en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Después del partido con la Juventus en Turín el sábado 21, Nico Paz, que no había podido jugar ante la Vecchia Signora al tener que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, tenía todo dado para retornar al once del Como 1907. Sin embargo, fue al banco y recién tuvo actividad a los 20 del segundo tiempo, en lo que terminó siendo victoria 3 a 1.

De igual manera, parece que ya todo quedó atrás, porque la idea del entrenador español es la de contar con el mediocampista de la Selección Argentina desde el primer minuto este martes de local contra el Inter de Milán, en la ida de la Semifinal de la Copa Italia 2025/2026.

En ese mismo sentido, se espera que Paz también sea titular contra el Cagliari el sábado 7 de marzo, en otro de los compromisos por la Serie A en el que Los Lariano buscarán sumar otro tres puntos que lo adelanten en su objetivo por obtener roce internacional en la próxima campaña.

Los números de Nico Paz en la temporada 2025/2026

Nico Paz, hasta entonces, acumula 2372 minutos en lo que va del curso 2025/2026 con el Como 1907, los cuales se reparten en 29 partidos (26 por la liga italiana y los otros 3 por la Copa Italia). En total registra 10 goles y 6 asistencias, siendo de esta manera los mejores números en un mismo curso de su corta carrera.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis De La Fuente, DT de España, propone jugar la Finalissima con Argentina en otra sede