Federico Valverde ha sido uno de los grandes aciertos del equipo de scouting de Real Madrid hace varios años. Hoy, es una figura consagrada y un titular indiscutido del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Ante este éxito, desde el club merengue, buscan repetir este caso con un destacado mediocampista uruguayo de 16 años.

Se trata de una de las grandes promesas de Peñarol, quien ya tiene minutos en Primera División. Germán Barbas está en la mira de Real Madrid, según reveló el periodista Martín Charquero en el programa Minuto1. Viene de ser gran figura en el torneo COTIF L’Alcudia con la selección de Uruguay, e incluso, autor de un gol en la final ante Argentina (1-0).

Precisamente, su explosión en este torneo juvenil provocó que varios grandes de Europa lo sigan. El Real Madrid no es el único club que lo sigue, ya que Benfica y Galatasaray también estarían interesados. Según la citada fuente, tiene contrato con Peñarol hasta 2026 con una cláusula de 12 millones de euros por el 60 por ciento de su pase.

Germán Barbas, el héroe de Uruguay en L’Alcudia y el segundo más joven en debutar en Peñarol

Barbas fue uno de los mediocampistas más destacados del torneo L’Alcudia con la Sub 20 de Uruguay. Pese a su corta edad (podría jugar en Sub 17), ya demostró lo que puede hacer ante jugadores de mayor edad. También se perfila para ser una de las joyas del próximo Sudamericano Sub 20 en 2025.

En el Torneo L’Alcudia, la Sub 20 de Uruguay se consolidó como uno de los mejores equipos. El trabajo de Fabián Coito en las juveniles charrúas permite que este combinado tenga actuaciones destacadas en este tipo de torneos. Así, figuras como Barbas, Esteban Crucci o Mauro Zalazar hayan destacado.

En el caso de Barbas, si bien se destaca como un mediocampista dinámico y más centralizado (a diferencia de Fede Valverde), lo ha hecho de gran forma. Marcó su único gol en el torneo en la final de L’Alcudia para darle el título a la ‘Celeste’, ni más ni menos que ante Argentina.

Pero no sólo destaca en las juveniles de la selección uruguaya, en Peñarol también goza de un desarrollo superlativo. Debutó en Primera División el pasado 24 de mayo en un partido del Torneo Apertura ante Progreso. Diego Aguirre lo metió faltando once minutos para que tenga su debut con 16 años.

Pese a esta corta edad, Barbas es el segundo jugador más joven en debutar en el primer equipo del ‘Manya’. Es superado en por Daniel ‘Coquito’ Rodríguez, quien lo hizo a los 15.

Germán Barbas: “Me fijo mucho en Federico Valverde”

Tras ganar el Torneo COTIF L’Alcudia, el nombre de Germán Barbas empezó a darse a conocer y varios reportaron algunos de sus dichos luego de haber debutado con Peñarol. Allí habló sobre Fede Valverde, precisamente la figura y el ejemplo por el que Real Madrid lo podría buscar.

Federico Valverde, figura y capitán de Uruguay (IMAGO / Icon Sportswire).

“Me fijo mucho en Fede Valverde, más que nada por dónde salió, porque es uruguayo y porque me gustaría también jugar en Europa al nivel que juega él. Desde pequeño con diez años ya me decían Pajarito igual que él, siempre me vieron algún parecido”, dijo en aquella oportunidad.

El parecido con ‘Pajarito’ es por lo que Real Madrid podría apostar por él de cara a futuro. Por supuesto, primero deberá seguir con su desarrollo en Peñarol hasta los 18 años, edad en la que ya podría estar a disposición del equipo europeo que logre pagar su cláusula.