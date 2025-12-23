Tragedia en el mundo del fútbol: un exjugador alemán de 34 años murió en un accidente tras caer 70 metros desde una aerosilla

Mientras las principales ligas de Europa disfrutan de unos pocos días de descanso por la celebración de la Navidad, el fútbol alemán se encuentra conmocionado por la repentina y trágica muerte de Sebastian Hertner, exjugador de solamente 34 años.

El futbolista, que se inició en las inferiores de Stuttgart, falleció esta semana mientras vacacionaba junto a su pareja en Montenegro. Un desafortunado accidente en un complejo de esquí le quitó la vida en un momento, tal como anunció ETSV Hamburgo.

“Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Sebastian”, escribió el club de la Quinta División, su último equipo.

Hertner había viajado al país europeo para disfrutar en las montañas de Durmitor y la rotura de un cable en la aerosilla lo condujo a una caída de 70 metros y la muerte. Además de otros turistas heridos, su pareja sufrió la fractura de una de sus piernas producto del trágico accidente.

“Insistimos en una investigación exhaustiva y transparente para determinar a los responsables”, explicó el alcalde de Zugic, cuya fiscalía ya recauda la mayor cantidad de datos posibles para esclarecer lo sucedido.

El defensor pasó por clubes como TSV 1860 Múnich y Erzgebirge Aue en la Segunda División de Alemania, donde desarrolló gran parte de su carrera. Además, supo representar al combinado nacional en las categorías juveniles.

