Dos semanas después de dar un gran disgusto al presidente de AFA Claudio Tapia y al entrenador de la Selección Argentina Sub 23, bajándose del Torneo Preolímpico que se está disputando en Venezuela sin que hubiese tiempo para reemplazarlo por acordar su fichaje con el Werder Bremen, Julián Malatini no solo hizo su estreno en la Bundesliga sino que además aportó el gol que sentenció la victoria 3-1 sobre Friburgo.

El defensor de 22 años que llegó procedente de Defensa y Justicia había ingresado al encuentro cuando se estaba disputando el primer minuto de adición y su equipo estaba 2-1 en ventaja. Con Friburgo jugado al ataque en busca del empate, aprovechó curiosamente ubicado en posición de delantero un error en la salida rival, para quedar cara a cara con el arquero, eludirlo con un amague y definir con el arco a disposición.

Malatini tuvo así su mejor carta de presentación con el equipo que le abrió las puertas del Viejo Continente, para demostrar que está apartado de todo el ruido que generó en Argentina una historia que se justifica desde la posibilidad de dar un salto en su carrera futbolística, pero que estuvo manchada de desprolijidad tanto por parte del jugador, que ocultó las negociaciones al seleccionado, como de su representante y Defensa y Justicia, que tampoco lo habían comunicado en AFA.

El malestar de Mascherano con el proceder de Malatini

En una entrevista concedida a DSports Radio previo al inicio de la competencia para la Selección Argentina en el Preolímpico de Venezuela, donde acumula un empate y una victoria, Javier Mascherano se había manifestado en contra del proceder del futbolista.

“El reglamento es muy claro y nosotros lo conocíamos desde el primer momento, por eso habíamos hablado con los chicos que estaban en negociaciones. El caso más conocido es el de Barco. Antes de dar la lista final les comentamos esta situación, porque necesitábamos saber con anterioridad la predisposición del nuevo club de permitirnos contar con ellos. Lo de Julián (Malatini) nos sorprendió porque no sabíamos absolutamente nada”, se encargó de explicar.

Y agregó: “Después del amistoso contra Argentinos, me comunicó de un momento para otro que la transferencia estaba hecha y que el club no lo iba a ceder. Yo le comenté que no tenía ninguna opción de poder cambiarlo. El jueves nos vimos antes del entrenamiento y él mantuvo su postura. Dijo que era una gran oportunidad para él y que había decidido irse. Nosotros le dimos todas las posibilidades, le permitíamos que fuera hacerse la revisación a Alemania, pero nos interesaba poder contar con él. La realidad es que decidió irse y que iremos con 22. Qué va a ser“.

El duro comunicado de AFA contra Malatini

AFA no tardó en emitir un duro comunicado por la baja que sufrió la Selección Sub 23 para disputar el Preolímpico de Venezuela. “La Asociación del Futbol Argentino comunica que tanto el futbolista Julian Malatini (integrante de la lista de convocados para el torneo preolímpico 2024), como su agente y su Club Defensa y Justicia, han decidido de manera unilateral negociar la transferencia del deportista a un club alemán sin, además, haberlo puesto en conocimiento de la asociación. De esta forma, el futbolista, desde el día de ayer (jueves), se ausenta de la concentración del Seleccionado Argentino. Por último, en caso de concretarse la transferencia y que el club destino no apruebe la cesión del jugador, la lista de Argentina lamentablemente deberá contar únicamente con 22 futbolistas en virtud que no existe la posibilidad reglamentaria de reemplazarlo“.