La relación entre el fútbol argentino y el francés cambió para siempre en los últimos años, rivalidad que comenzó desde el Mundial de Qatar 2022 que ganó la Selección de Lionel Scaloni y que tocó su punto más caliente tras los cantos racistas que entonó el plantel de la Albiceleste en los festejos post Copa América 2024.

Es así que jugadores como Giulian Biancone todavía guardan rencor al respecto, más allá de las disculpas pedidas. Curiosamente, fue rival de Emiliano Martínez y lo eliminó de la Conference League 2023-24. Tiempo después, en una reciente entrevista que le brindó al medio 90football, lo liquidó: “Lo encuentro muy arrogante. Lo que no me gustó del comportamiento de Martínez fue la falta de respeto. El resultado me puso contento porque hice felices a mis amigos franceses”.

En ese mismo reportaje, Biancone también habló de lo ocurrido con Enzo Fernández y el video que se viralizó mientras entonaba un canto discriminatorio hacia los futbolistas franceses. Sin ningún filtro, soltó: “Adquirió proporciones que llegaban a ser una falta de respeto. Me parece asqueroso y horrible como ser humano poder cantar cosas así”.

De todas maneras, se conoció que la asociación inglesa de fútbol (en siglas, la FA) no sancionará a Enzo Fernández por su comportamiento ya que la decisión deberá tomarla la FIFA, quien hasta el momento no dio su postura sobre lo ocurrido y se cree que no lo hará en caso de que no haya reincidencia.

La burla de Biancone a Dibu Martínez

Emiliano Martínez fue objeto de silbidos durante su participación en la UEFA Conference League 2023-24, especialmente cuando volvió a visitar Francia enfrentando al Lille con Aston Villa. Tras superar esa ronda, fue el Olympiacos quien bajó a los Villanos y un francés gritó victoria: el propio Biancone.

“Esto es por mis amigos franceses”, publicó por aquel entonces el defensor francés, utilizando la polémica foto de Dibu Martínez con su Guante de Oro tras ganar la final del Mundial de Qatar ante los galos, pero editada con el rostro de Konstantinos Tzolakis, arquero del Olympiacos.