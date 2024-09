La conquista de la Copa América 2024 por parte de la Selección Argentina y su posterior celebración filtrada en un vivo de Instagram de Enzo Fernández generó mucha controversia, especialmente dentro del Chelsea. Algunos de los cánticos de los futbolistas argentinos fueron tomados como racistas, y varios compañeros del ex River se los tomaron a mal.

El defensor francés Wesley Fofana fue una especie de líder de esa grieta en el vestuario de los Blues y tuvo comentarios públicos contra Enzo Fernández. Sin embargo, todo se calmó, ambos siguieron en club y el argentino incluso fue votado por sus compañeros como uno de los capitanes para esta temporada.

A pesar de ello, Fofana admitió recientemente que estuvo cerca de dejar el club en aquel momento. “Tuve una conversación este verano que realmente me conmovió”, reconoció Fofana en diálogo con Free Foot. “Creo que todos saben el por qué. Estaría mintiendo si dijera que no lo analicé.”

Fofana intentó dejar el Chelsea en julio. IMAGO

La oferta provino del Olympique de Marsella, club del cual Fofana es hincha pero en el que aún nunca llegó a jugar. “Fue de [Medhi] Benatia, el director deportivo del Marsella. Pero al final pensé que el objetivo actual es triunfar en Chelsea, jugar con regularidad y establecerme en mi club“, explicó.

Fofana, Enzo Fernández y el plantel de Chelsea ya están en buenos términos

En su regreso a Londres, Enzo Fernández tuvo una larga conversación con el resto del plantel, donde se limaron asperezas y todo quedó solucionado. Fofana lo explicó en julio pasado, insistiendo que Enzo no intentó ser racista, sino que necesitaba entender por qué la canción era hiriente.

Sin Reece James en cancha, Enzo Fernández es el capitán. IMAGO

“Hablamos. Le expliqué por qué no me gustó el video. Él [Enzo] se explicó. Se disculpó porque no buscaba herir a los fanáticos franceses ni a nadie. No lo entendía cuando lo cantaba“, declaró Fofana en aquel momento sobre su conversación con Enzo Fernández.

Fofana creció en Marsella y sueña con jugar allí algún día

Fofana, nacido en el 2000, vivió toda su infancia en Marsella, y jugó en un club a las afueras de la ciudad. Sin embargo, nunca llegó a vestir la camiseta del Olympique, por lo que la oferta y el momento en el cual llegó, resultaron bastante tentadoras.

“Olympique… veremos en el futuro. Todavía tengo contrato (hasta 2029) y luego de ello veremos. Pero nunca lo he ocultado, es mi ciudad, mi club. Soy fanático del Olympique“, expresó Fofana. El francés decició quedarse en Chelsea y fue titular en los tres partidos de Premier League de esta temporada bajo el mando de Enzo Maresca.

Eso sí, el entrenador lo dejó fuera de la lista de buena fe para la UEFA Conference League, buscando limitar sus minutos, tal y como lo hizo con Cole Palmer y otros futbolistas destacados de su numeroso plantel.