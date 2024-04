Manchester United estaba perdiendo frente a Chelsea, en Stamford Bridge, por la fecha 31 de la Premier League y se alejaba de la chance de meterse en la próxima edición de la UEFA Champions League.

Los de Londres habían logrado la ventaja por medio de Conor Gallagher y Cole Palmer, pero Alejandro Garnacho aprovechó un grosero error de la defensa del elenco comandado por Mauricio Pochettino, que viene siendo sumamente criticado por los fanáticos.

A raíz de este tanto, Garnacho alcanzó su sexto gol en la vigente edición de la Premier League, y en los 28 partidos que sumó de la mano de Erik ten Hag. Algo a destacar es que fue el primer gol que le anota a Chelsea, como así también rompió una racha de 2 meses sin anotar, ya que le había convertido a West Ham en febrero pasado.

Luego de lo que fue el descuento del Bichito, los Red Devils llegaron a la igualdad en el marcador por medio de Bruno Fernandes, y así empardaron el marcador para que todo termine de la misma manera que comenzó antes de mudarse al entretiempo. Y como si fuese poco, en el complemento aprovechó un enorme centro de Antony para anticipar al arquero Đorđe Petrović para estampar el 3-2 para el elenco de ten Hag.

El primer gol de Alejandro Garnacho en Chelsea vs. Manchester United

El doblete de Alejandro Garnacho en Chelsea vs. Manchester United

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United

Desde que juega como profesional en Manchester United, el delantero alcanzó los 76 partidos y 13 goles, además de que aportó 9 asistencias.

¿Alejandro Garnacho a Real Madrid?

En los últimos días, desde Europa comenzó a rumorearse la posibilidad de que Real Madrid aceleraría por el arribo de Alejandro Garnacho. El periodista Mark Goldbridge, del medio The United Stand, fue quien se hizo eco de la situación.

“No será en este verano (junio), pero me preocupa que pueda pasar dentro de un año. En relación a esta historia, creo que es basura porque Garnacho está muy feliz en Manchester y el United no piensa en venderlo. No creo que sea real que vayan a reunirse, pero creo que si realmente quieren a Garnacho será para 2025 y si así lo quisieran sería un problema porque son capaces de fichar a jugadores de 21 años y si el jugador quiere irse y el dinero está bien, seamos honestos, no sabemos cuál es el futuro del club“, resaltó.

Luego, más contundente, opinó: “No quiero vender Garnacho. Me encierro y digo: ‘No irás a ninguna parte hasta que tengas 23 años. Puedes quedarte con nosotros durante tres años. Queremos que te dediquen al menos tres años y es posible que te salgas con la tuya’. Son 100 millones de libras de ganancias puras. No sabemos cómo vamos a funcionar como club de fútbol. Ya sabes, por un lado, no vamos a gastar mucho dinero en jugadores. Vamos a reclutar bien. Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer con gente como Garnacho cuando alguien viene y ofrece 100 millones de libras? Porque si contratamos poco y vendemos mucho, no somos más que un Brighton glorificado“.

Por el lado del jugador en sí, si bien se dejó en claro que se encuentra muy contento y cómodo en el United, el periodista Gastón Edul reveló que su sueño es jugar en el Real Madrid en algún momento de su carrera. El juvenil, pese a representar a Argentina, es nacido en la capital española y ha revelado su fanatismo por el Merengue y por uno de sus máximos ídolos, Cristiano Ronaldo.

¿Por qué el Real Madrid ya no compra jugadores argentinos?

El Real Madrid no ha necesitado de un futbolista argentino para conseguir grandes logros en el último tiempo. De hecho, hace más de una década que no compran a un jugador de nuestro suelo.

Después de haber tenido una charla íntima con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Oscar Ruggeri contó lo que le dijo el directivo al respecto cuando le preguntó por la ausencia de jugadores argentinos dentro del plantel merengue.

“Presi, toda la vida hubo argentinos acá. Ellos recuerdan a Redondo, Valdano, Di Stéfano… Florentino me dijo: ‘Oscar, tiene que ser alguien distinto a cualquier otra cosa’. ¿Viste lo de este inglés? Bellingham es la figura y están todos enamorados”, reveló el exfutbolista y actual panelista de ESPN F90 en su regreso al programa del Pollo Vignolo.

Ruggeri estuvo vacacionando en Madrid y tuvo la oportunidad de charlar con el presidente del Rey de Europa. “Tiene que aparecer algo que los deslumbre”, aseguró Oscar a modo de conclusión tras charlar mano a mano con Florentino Pérez. ¿Será Garnacho el próximo argentino en ser fichado por el Madrid?