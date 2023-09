(VIDEO) Balerdi encaró a Kolo Muani y le dijo de todo en el Marsella vs PSG

Este domingo se llevó a cabo un nuevo clásico del fútbol francés, protagonizado por Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella, y el resultado fue completamente disparejo.

Con un doblete de Goncalo Ramos, complementado por los goles de Hakimi y Kolo Muani, el PSG se quedó con el choque de potencias de la Ligue 1 con una contundente goleada por 4-0 y empieza a enderezar su camino en el campeonato, quedando a dos puntos del sorpresivo líder Brest.

Como en cada clásico, siempre se juega al límite y las discusiones son producto de la intensidad con la que se disputa este tipo de encuentros. Solo basta ver la discusión que protagonizaron Leo Balerdi y Kolo Muani para entender de qué trata.

Con un 2-0 parcial para los locales en el Parque de los Príncipes, el exdefensor de Boca le recordó al delantero rival una acción de la primera etapa y se fueron al vestuario diciéndose de todo, mientras se tapaban la boca para que no se filtrara el diálogo a prensa y televidentes. ¿Qué le habrá recriminado el argentino?

PSG se recupera en la tabla de posiciones de la Ligue 1

Tras caer contra el Niza (2-3) en la anterior jornada del campeonato francés, la goleada contra Marsella por 4-0 lo ubica al PSG en la tercera posición de la tabla.

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Brest 13 6 4 1 1 8 6 +2 2 Niza 12 6 3 3 0 8 4 +4 3 PSG 11 6 3 2 1 14 6 +8 4 Monaco 11 6 3 2 1 15 8 +7 5 RC Strasbourg 10 6 3 1 2 7 8 -1 6 Le Havre 9 6 2 3 1 10 7 +3

Desde PSG le respondieron a Messi

Durante una entrevista con Migue Granados para el canal de streaming OLGA, Lionel hizo público su descontento con el PSG por “haber sido el único de los campeones del mundo en no tener un recibimiento”. La respuesta desde París no tardó en llegar.

“No sé qué hizo o qué no dijo, pero como todos vieron y hasta publicamos un vídeo, celebramos a Messi en los entrenamientos y también lo celebramos en privado (lejos de los focos), pero con respeto porque nosotros somos un club francés“, dijo Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, sobre lo sucedido. Una devolución que seguramente no dejará conforme al capitán de la Selección Argentina.