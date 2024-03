Sevilla sufrió un nuevo descalabro en La Liga este domingo, luego de caer 2-1 como local ante Celta de Vigo en un encuentro correspondiente a la jornada 29 que lo había encontrado en ventaja cuando el partido se fue al descanso, gracias a un gol convertido por Youssef En-Nesyri.

El futbolista marroquí fue precisamente uno de los tres protagonistas de una insólita disputa que tuvo lugar en pleno desarrollo del partido. Los otros dos involucrados fueron Lucas Ocampos y el entrenador Quique Sánchez Flores, que con el equipo todavía en ventaja había tomado la determinación de sustituirlos a ambos.

En-Nesyri no se tomó nada bien esa decisión y fue directo a encarar al DT, que también le respondió con vehemencia. El encargado de separar a ambos fue precisamente el exjugador de River, que hizo retroceder a su compañero con dos empujones, a la vez que intercambiaba palabras con Sánchez Flores.

A la luz de los hechos, los cambios del entrenador no fueron nada favorables al Sevilla, que en una ráfaga de seis minutos pasó de estar ganando el partido a encontrarse en desventaja, por los goles de Carles Pérez y Strand Larsen, sin argumentos para poder cambiar el desenlace.

El DT se refirió a lo sucedido

Todavía masticando bronca por la derrota, Quique Sánchez Flores se refirió en conferencia de prensa al tenso episodio con el futbolista marroquí, que pudo pasar a mayores de no ser por la intromisión de Lucas Ocampos.

“Lo que pienso es en todos los jugadores como iguales. Todos tienen el derecho de jugar minutos y, entre ellos, quitarse minutos los unos a otros. Partiendo de eso, personalmente, nunca me gusta que en público se pidan explicaciones, pero son situaciones que se resolverán internamente, dentro del vestuario“, expresó ante la primera consulta.

Y continuó: “No me gusta que haya aspavientos o protestas que puedan ir en contra de la imagen del equipo o del club. Era una situación revolucionada, entiendo que haya muchas pulsaciones, pero no puedo permitir que unos se sientan distintos a otros. Lo dialogaremos y lo vamos a resolver. Tiene una lesión en el tobillo desde hace dos semanas y está jugando mermado. Dicho esto, se acaba resolviendo internamente”.