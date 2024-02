El hincha que aprovechó su posición de privilegio en el Estadio de Vallecas para agredir a Lucas Ocampos justo cuando se disponía a poner en juego la pelota desde un lateral, en el partido entre Rayo Vallecano y Sevilla, deberá pagar una multa de 6 mil euros según solicitó el Comité Antiviolencia. Además, recibirá una prohibición de 12 meses para ingresar a recintos deportivos.

“El hincha, identificado menor de edad y seguidor del equipo local, estaba sentado en primera fila y le tocó el glúteo con un dedo a un jugador cuando iba a sacar de la banda. Este grave hecho contra la integridad del futbolista del equipo visitante provocó la interrupción del encuentro durante varios minutos. Tras lo ocurrido, el espectador y sus acompañantes mostraron una actitud jocosa y desafiante ante las protestas del jugador“, se comunicó.

Vale señalar que tanto Rayo Vallecano como Sevilla se expresaron en redes sociales tras el encuentro en señal de repudio a lo sucedido. Las autoridades de La Liga de España, por su parte, habían anunciado que se iba a interponer una denuncia contra el autor de la agresión en la Fiscalía de Menores.

“Creo que las imágenes en la televisión quedan claras y ojalá que LaLiga lo tome con seriedad, como hace con el racismo o esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así porque siempre nos trata con respeto, pero siempre hay un tonto. Ojalá no pase en otros ámbitos porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no les pase y espero que tomen las medidas que tengan que tomar y que un tonto como éste no manche a la afición, que la verdad es que se portó muy bien”, había manifestado el propio Lucas Ocampos finalizado el encuentro en el que Sevilla se impuso 2-1.

Polémicas declaraciones de un jugador del Rayo Vallecano

El repudio que generó la actitud del hincha no se trasladó a las palabras de Sergio Camello, futbolista del Rayo Vallecano que minimizó el hecho e hizo una alusión a los orígenes del exjugador de River que no hizo más que aumentar la polémica.

“He visto que eran tres chavales, que tendrían 15 o 14 años. Es una cosa de chicos, que no se tiene que hacer pero que es una tontería. Ocampos viene de jugar en Argentina, que allí las cosas seguramente sean peores”, había señalado minutos después del partido.

Más tarde, en diálogo con El Chiringuito y habiendo tomado nota de la mala repercusión que habían tenido sus palabras, intentó explicarse: “No he estado Argentina, entiendo que allá el fútbol es más canchero. Lo de los chicos es una tontería, tienen 15 años. Seguramente tendrán su castigo del Rayo y La Liga. Lo entiendo a Lucas, pero estamos haciendo de cosas tontas algo muy grande. Vi la acción, es algo muy feo pero ya está. En Vallecas antes te escupían en la espalda o te daban, aquí o en cualquier campo. A Ocampos apoyarlo, pero me parece una tontería que ya está“.