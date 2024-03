Este martes, en el Estadio Santiago Bernabéu, España y Brasil afrontaron uno de los amistosos que más expectativa levantaron en esta Fecha FIFA. Y la ilusión estuvo a la altura del resultado, que fue un empate por 3-3 que se definió en los minutos finales.

Rodri, por duplicado a través de penales, y Dani Olmo, fueron los autores de los goles en el combinado europeo. En la visita marcaron Rodrygo, Endrick y Lucas Paquetá, también desde los 12 pasos, aunque en el sexto minuto de adición para poner cifras definitivas.

En medio del amistoso, se volvió viral una jugada que incrementó la polémica por Vinícius Júnior. El atacante de Real Madrid fue a buscar a Aymeric Laporte y lo empujó por la espalda con su antebrazo, generando un momento de tensión. El defensor de Al Nassr se dio vuelta rápidamente y enfrentó al brasileño.

Los compañeros de ambos lograron desactivar la situación para continuar con el partido. Sin embargo, en redes, la acción incrementó la grieta sobre Vini. Luego de haber llorado en conferencia de prensa para quejarse del racismo que recibe en España, muchos usuarios lo tildaron a él de provocador.

Incluso el propio José Luis Chilavert salió a cruzarlo en redes en la previa del partido: “Pan y Circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él“. Y luego subió el nivel de su crítica: “Que no sea maricón, el fútbol es para hombres“.

El llanto de Vinícius en conferencia de prensa

En la rueda previa al partido con España, el atacante se refirió a los recurrentes episodios racistas que sufre en LaLiga y no pudo evitar quebrarse ante los periodistas y las cámaras.

“Con cada denuncia me voy sintiendo peor, pero tengo que aparecer aquí y dar la cara. No estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo. He pedido ayuda a UEFA, FIFA, Conmebol, CBF… que son grupos grandes y pueden luchar contra eso. El problema que existe en España es que el racismo no es delito”, explicó entre lágrimas.

Y completó: “La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo“.