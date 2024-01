El triunfo del Real Madrid de este domingo por 3 a 2 ante Almería no ha pasado desapercibido en Españay ya son varios los que han apuntado directamente contra el arbitraje de Francisco José Hernández Maeso y la complicidad del VAR. Es así que Xavi Hernández, entrenador de Barcelona, también se refirió a lo sucedido y si bien se contuvo en sus palabras, expuso su indignación al respecto.

El técnico fue consultado sobre el asunto luego de que su equipo se impusiera 4 a 2 frente al Betis por la jornada 21 de La Liga. Al referirse al arbitraje en el partido del Real Madrid, sostuvo: “Me quedo con las palabras de Garitano y con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño, es la buena, muy buen periodista además. Y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo”.

En este sentido, Xavi recordó que él ya ha hecho varios comentarios referidos a supuestos errores arbitrales que, según él, perjudican al Barcelona y favorecen al Real Madrid, uno de los animadores de La Liga: “Yo ya lo dije en Getafe, que va a ser muy difícil ganar esta Liga, que había cosas que no me cuadraban. A continuar trabajando, quedan 18 partidos y hasta donde nos llegue”. Hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy. Me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Raphinha en Vallecas, el gol de Joao Félix en Granada que llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades”.

Real Madrid contó con fallos polémicos del VAR y del árbitro. El primero, cuando al Almería, último de La Liga, se le anuló lo que hubiese sido el 3-1 por una supuesta infracción en mitad de cancha. El otro, en el 2 a 2 anotado por Vinícius Jr. que fue marcado con el brazo derecho, pero que para el juez, tras la revisión en la pantalla, fue lícito.

La reacción del Almería

Al término del partido, el Almería compartió una publicación a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter) sobre lo sucedido: “No esperéis que publiquemos la crónica del partido. Todo está más que claro”. El posteo superó las dos millones de impresiones y luego añadió otro apoyando a su plantel: “Tremendo orgullo por nuestro equipo. Gran muestra de lucha y entrega en contra de muchas circunstancias”.

La tabla de La Liga de España

Con la victoria 3 a 2 de este domingo, Real Madrid llegó a los 51 puntos y es colista del sorprendente Girona, que venció 5-1 al Sevilla y mira a todos desde arriba con 52. Detrás se ubica el Barcelona, lejos con 44, apenas por delante de Athletic Bilbao, con 41, en zona de clasificación a la próxima Champions League.

En la parte baja, Almería tiene apenas seis puntos, aún no ha ganado en lo que va de la temporada y está último en zona de descenso. En los lugares rojos están también Granada, con 11, y Cádiz, con 15. Apenas respira Sevilla, que con una pésima campaña ostenta 16 unidades, y puja por la permanencia.

Van 21 fechas disputadas de La Liga y aún todo puede pasar. En la próxima jornada, Girona visitará a Celta de Vigo, Real Madrid a Las Palmas y Barcelona será local del Villarreal.