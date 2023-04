El Superclásico quedó en el olvido. El día después de la goleada de Boca en la Bombonera, la noticia fue otra: Florencia Marco, jefa de prensa del plantel femenino, decidió hacer púbicas las razones por las cuales ya no estaba compañando al equipo: en febrero de este año había denunciado de manera interna al entrenador Jorge Martínez por situaciones de abuso sexual, acoso, violencia psicológica y moral. Al no haber recibido respuesta institucional, además de licenciarla, es que decidió recurrir a la Justicia y a los medios para exponer su situación.

Este miércoles, la periodista se presentó en la Fiscalía junto con su abogada Andrea Lucangioli para prestar declaración. Aseguró sentirse dolida por la falta de apoyo del club, que decidió separar al DT una vez que la denuncia llegó a los medios y aseguró no ser la única persona que vivió una situación de este tipo.

La letrada agregó que ya se presentaron tres de los testigos que plasmaron en la denuncia. "No puedo contar nada mas, estamos en plena etapa de investigación, ya se tomaron la mitad de las declaraciones testimoniales, confiamos en la Justicia. Este es un hecho delictivo grave y esperamos que haya una investigación seria. Estamos aportando pruebas y confiamos"; dijo Lucangioli

La denuncia

"El 1 de febrero se presentó la denuncia formal interna en la institución, el 2 de febrero se activó el protocolo, y no se respetó. Según el artículo 8 inciso f, hay que tomar medidas urgentes, pero la invitaron a tomarse vacaciones y luego le dieron licencia por mail, a la víctima y no a su abusador", dijo la abogada.

La palabra de Florencia

"Estoy muy conmovida pero muy tranquila que estoy diciendo la verdad, que por suerte esta persona ya no está más en contacto con mujeres ni con menores. Boca fue y es mi casa, hace 11 años que estoy, me siento triste, dolida, porque pensé que me iban a cuidar, pensé que me iban a proteger. Habiendo mujeres y menores corriendo peligro pensé que las iban a cuidar también y acá estamos porque no pasó eso", dijo en la puerta de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22.

Según contó la víctima, sufrió de parte de Jorge Martínez situaciones de acoso, intimidación y abuso desde que llegó a su cargo en enero de 2022 y remarca un hecho puntual ocurrido en marzo del 2022. "Hace un año que estoy diciendo que 'esto no es el crecimiento de la disciplina, no es el crecimiento del fútbol femenino', tener el monstruo dentro de casa", explicó.

"Estar todos los días con el abusador es muy fuerte, es muy difícil, genera daños que tienen efectos colaterales fuertes y lleva mucho tiempo la reparación de eso, tenemos que dejar de naturalizar el abuso, la violencia", aseguró Marco, que fue mencionando el trato con Martínez en varios ámbitos internos. "Durante un año estuve hablando con todas las personas, tratando de prevenir, de que no siga pasando a otras mujeres y cuando no tuve respuestas hice la denuncia interna y al no tener respuesta porque seguían pasando cosas tuve que tomar esta instancia judicial".

"Esto se conoce desde hace mucho tiempo, muchas acompañeras me apoyaron, estaban conmigo, y comentaban 'a mi también me pasó o me está pasando'. Es un tema personal de cada uno, yo hoy no entiendo cómo estoy acá, porque es muy fuerte, no es fácil, afrontar todo esto y exponerlo, hay miedo, hay vergüenza, hay situaciones que las tiene que trabajar cada uno". Reconoció y aseguró conocer más casos: "No soy la única, hoy puedo hablar por mí, en primer lugar porque me costó más de un año poder hacerlo públicamente, pero no soy la única. Cada una debe tener el tiempo que necesita para llevar adelante todo esto y entender qué es el abuso, también".

La decisión del club

Una vez que la denuncia tomó estado público, en un escueto comunicado el club anunció la suspensión del entrenador a quien "ha licenciado en sus funciones hasta tanto se diluciden las responsabilidades del caso". Para Marco y su abogada, la decisión se tomó por la mediatización del caso. "Lamentablemente se corrió a esta persona del puesto una vez que se hizo público". "Yo no espero nada de nadie, estoy haciendo lo que corresponde, y cada uno sabe lo que tiene que hacer", agregó.

Florencia reconoció que aún no sabe qué pasará con su situación laboral, ya que por el momento se encuentra de licencia. Sin embargo, reconoció que no tuvo ningún contacto o llamado de parte de la Comisión Directiva ni de la Comisión de Género, cuya oficina ocupa la vicepresidenta tercera Adriana Bravo.

"Que se haga justicia, que nos cuidemos, que sigan cuidando a las mujeres, que las próximas generaciones que están en esta disciplina, en este fútbol femenino que está creciendo día a día sean cuidadas y no tengan que pasar por eso que pasé yo y que pasaron otras personas, y que se empiecen a crear espacios donde realmente se puedan hablar estas situaciones que son incómodas en lugares cómodos, y donde realmente estemos contenidas", cerró.