Su ausencia de las listas sorprendió. Tras la Copa América del 2022, Soledad Jaimes comenzó a ausentarse de las listas de citadas hasta que llegó la confirmación: la delantera del Flamengo no iba a jugar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Campeona en la única Copa América (en aquel momento llamado Sudamericano) que tiene Argentina en el 2006, mundialista en 2019, una de las referentas históricas del equipo, no iba a ser parte de esta nueva historia.

En plena competencia, la nacida en Nogoyá, Entre Ríos, decidió contar una parte de la historia. “Viví toda la etapa desde el Sub 20 hasta la Copa América del año pasado y decidí que no iba a jugar más en la Selección, se lo comuniqué al técnico (Germán Portanova) porque hay muchas cosas que me incomodan ahí adentro y no cambiaron. Fue una decisión que a futuro puede cambiar, pero si no cambian las cosas, no”, le dijo a Florencia Mó en Página 12.

Histórica del equipo albiceleste, Jaimes también decidió dar un paso al costado al igual que lo hizo Estefanía Banini y luego Florencia Bonsegundo tras la Copa del Mundo. Tres de las jugadoras con más experiencia pero al mismo tiempo que más han soportado (y luchado) durante años para que las condiciones de las jugadoras dentro de la Selección pudieran mejorar. Pero Jaimes tenía otra noticia para contar.

El título que más deseaba

El 2 de agosto, el mismo día que Argentina jugaba con Suecia el último partido de la fase de grupos, Sole Jaimes decidió contarle al mundo que estaba cumpliendo su mayor sueño. “Llevo años pensando en ser madre y hoy estoy con una persona que comparte los mismos sueños y deseos. Llevo muchos años pensando en formar una familia y dada mi edad (34 años) decidimos que era el momento adecuado para empezar el tratamiento y ver si era posible tener un bebé. Estamos muy contentos porque, contra todo pronóstico, todo salió perfectamente y completamos el primer trimestre. Es un placer finalmente anunciar esto a todos los que me han apoyado a lo largo de mi increíble carrera”, contó a través de las redes sociales.

Con su pareja Kelly Chiavaro, excompañera de equipo en Napoli y Flamengo, arquera ahora de Botafogo y de nacionalidad canadiense, decidieron que la argentina sea madre gestante: “Me tomaré un pequeño descanso del fútbol, pero tengo la intención de volver más fuerte que nunca, aún más motivada y lista para jugar la próxima temporada. Ser mamá con Kelly es el mayor privilegio y me llena de sentimientos… No puedo expresarme con palabras”, relató.

Además del apoyo de sus seres cercanos y también de los hinchas del equipo, Jaimes contó con el apoyo del club en todo momento. “Hace poco Sole Jaimes descubrió su embarazo y hoy, tras realizarse unas pruebas, anunció la noticia en sus redes sociales (…). Ahora estamos esperando otro rojinegro o rojinegro en el mundo. ¡El amor trasciende las cuatro líneas! ¡Estamos juntos, Sole! Qué bueno verte así feliz mamá”, escribieron desde el club.

La delantera, que jugó en Boca, River, Foz Iguazú, San Pablo, Santos, Olympique de Lyon (fue la primera argentina en jugar Champions League) y los clubes chinos Dalian Quanjian FC y Changchun Zhuoyue, decidió mantenerse activa durante la pausa por maternidad y muestra a través de su cuenta de Instagram cómo se entrena, con un plan especial armado por un preparador físico.

También participó de algunos eventos, como su visita al Hospital Municipal Mariska Ribeiro, referencia en salud de la mujer y de la infancia, en Bangu, al oeste de Río de Janeiro. Vestida con la ropa oficial del club, fue invitada en el marco de la campaña Agosto Dorado, que pone en valor la importancia de la lactancia materna. De hecho, recibió orientación sobre el tema.

“Estoy muy feliz por este nuevo momento en mi vida, la maternidad que empiezo a vivir. Aprendí mucho esa tarde y quedé contenta con la forma en la que me recibieron. Es muy bueno saber que hay hospitales públicos con tanta calidad y que pueden ayudar a tanta gente”, dijo tras la visita.

Además, se mostró agradecida por cómo el club la apoyó, sabiendo que serán varios meses en los que no podrán contar con ella: “Gracias por todo lo que hiciste por mí. Flamengo, gracias por respetar mi decisión y estar cerca de mí. Seguiré ahí, apoyando al Flamengo y cerca de las chicas. Estoy muy feliz y quería compartirlo con vosotros. Un abrazo grande, estamos juntos”, cerró.

“Grabamos cada etapa de este increíble proceso y en las próximas semanas compartiremos más sobre el proceso, ultrasonidos, visitas al médico, primer latido y si vamos a tener un niño o una niña“, agregó la delantera, que ya está de cuatro meses.