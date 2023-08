Esa mano golpeando el pecho, la boca abierta, el pelo al viento, el grito desaforado, el empate con suspenso. La imagen de Florencia Bonsegundo tras el 3 a 3 será inolvidable, no importa cuántos años pasen, ni cuántos mundiales. Y ahora, que la cordobesa acaba de anunciar su retiro de la Selección, su imagen se agiganta aún más. Tras lesionarse la rodilla izquierda contra Suecia, decidió despedirse de la celeste y blanca, tal como lo había hecho Estefanía Banini.

“Siempre deje hasta mi última gota por vos, hoy deje hasta mi rodilla en la cancha”. Florencia lo hizo a través de un sentido posteo en Instagram, estando aún en Auckland. Sorprendió, claro, porque la nacida en Morteros, Córdoba, tiene apenas 30 años y si bien la espera una recuperación que aún desconoce cuánto durará, todavía le quedaba cuerda para seguir en el equipo.

“Se fue el último, pasaron ya casi 14 años de mi debut con Selección y no puedo estar mas orgullosa de haber vestido tanto tiempo la celeste y blanca”. Su primera competencia oficial con la camiseta más linda comenzó con el Sub 20 en el 2012, pero es una historia que comenzó de casualidad y por caradura.

Un amor que nació de casualidad

Como a muchas jugadoras, la mayoría, de la Selección, a Florencia no la dejaban jugar. No había lugar en los clubes para las mujeres. Entonces, despuntaba el vicio jugando en los potreros porque la liga no la dejaba participar y no había equipo femenina. Hasta que la vieron, como no verla, y la citaron para una prueba en la AFA. La historia está relatada en el cuento que escribió la socióloga y ex arquera de la Selección Gaby Garton, para el libro Pelota de Papel 3. Y se llama, justamente Caradura.

Cuenta la propia Bonsegundo en una entrevista poco antes del Mundial, que en aquella prueba ella creyó escuchar que debía presentarse nuevamente la semana siguiente. Y así lo hizo, viajando nuevamente de Córdoba a Ezeiza. Pero cuando llegó, nadie entendía nada. No debía volver pero se apiadaron de ella y la invitaron a jugar, le pagaron el pasaje de regreso y luego le anunciaron que comenzaba su relación con la Selección, un amor que más allá de su despedida, perdurará en el tiempo por siempre. Su papá, al enterarse de cómo había sido la historia le dijo “¡Qué caradura!”.

“Ojalá las futuras generaciones crezcan pensando en sólo jugar al fútbol.

Argentina te llevo en mi corazón siempre fue amor. Y se que siempre dejé hasta mi última gota por vos, hoy dejé hasta mi rodilla en la cancha. Te deseo lo mejor y seré un hincha más alentándote”, continúa el posteo. Tras la recuperación, Florencia seguirá jugando en el Madrid CFF.

El primer adiós

Si bien esta despedida tiene sabor a fin de ciclo -una decisión absolutamente personal- no es la primera vez que Bonsegundo se despide de la Selección, aunque la anterior fue por motivos muy diferentes. Luego de que Carlos Borrello marginara de la citación para los Panamericanos 2019 a Banini, Potassa y Bravo por los reclamos luego del Mundial de Francia, la cordobesa decidió solidarzarse y pegar el portazo.

“El motivo de esta decisión tan difícil y dolorosa es por no compartir decisiones de ese cuerpo técnico. Quienes no están a la altura ni al nivel que una selección requiere, donde las jugadoras tuvimos que enfrentarnos no solo a potencias dentro de la cancha sino también a la falta de soluciones fuera de ella. Necesitamos gente profesional quienes dejen diferencias de lado apoyando lo que un grupo necesita y no tachando a referentes por alzar la voz“, escribió en aquel momento, sumándose a la carta publicada por Banini denunciando su exclusión.

Justamente, en su posteo, le dedica sentidas palabras a la mendocina: “Admiración total para mi compañera Estefi, te vas pero dejás un legado inmenso, por todo lo que te has ganado y TODO lo que hiciste por el fútbol femenino. Te lo dije, sos la jugadora más influyente e importante que tuvo y tendrá esta disciplina, llevaste nuestra bandera al más alto nivel. La de las palabras justas y frontal siempre! Referente. Siempre tendrás la 10 por más que otros te la hayan quitado. Te quitaron años de fútbol pero vos ganaste mucho más, estoy feliz de haber estado a tu lado en momentos donde nadie nos extendió la mano! Gracias por regalarnos tu magia”, le escribió.

El análisis de Bonse

Campeona de los Odesur 2014, tres Copas América, un Panamericano (no estuvo en el 2019 por decisión propia), dos mundiales, capitana en muchas oportunidades, protagonista de la inolvidable remontada ante Escocia en 2019, Florencia Bonsegundo es voz autorizada para analizar el presente de la Selección.

“Hoy volvemos a demostrar que seguimos detrás de potencias, que aún falta muuucho trabajo. Trabajo personal de cada jugadora, trabajo dirigencial, trabajo social, trabajo en los clubes y federación, trabajo GRUPAL. Positivo, nuestra propuesta en cada partido sin importar el rival sabiendo las diferencias que tenemos. Visibilidad y niñas queriendo patear una pelota”, apuntó.

“No vamos a mentirnos, el fútbol femenino sí que ha crecido, pero el resto creció el doble y seguimos detrás. Seguimos lamentando algo que a este ritmo va seguir costando alcanzar de verdad. Hemos dejado la vara alta! Alta de luchar contra todos, alta de pedir respeto e igualdad, alta de pedir ayuda y ser ignoradas. Ojalá las futuras generaciones crezcan pensando en solo jugar al fútbol”.

Se despide una guerrera, una jugadora de elite absoluta, una referente adentro y afuera, los goles, la garra y su polenta se van a recordar por siempre con la celeste y blanca.