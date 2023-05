En el LDA Ricardo Bochini, Las Gladiadoras igualaron 1 a 1 pero reclamaron un gol no cobrado en el final del partido. UAI Urquiza y Rosario Central ganaron y llegaron arriba.

No da respiro. En una fecha particular jugada entre miércoles y jueves, Las Gladiadoras dejaron dos puntos en el camino y ahora ya no están en soledad en la punta del torneo. Porque UAI Urquiza y Rosario Central ganaron y ahora son tres los equipos que llegaron a lo más alto, en un torneo en el que hay muchos candidatos al título pero todavía puede pasar de todo. Sin dudas, de los mejores campeonatos desde el comienzo del semi profesionalismo en Argentina.

Las goleadas por diferencias abultadas ya no son moneda corriente (hay si, pero menos), los equipos ya tienen estilos definidos y los partidos son más parejos, al menos en el juego. Si bien se mantienen las diferencias entre los clubes con mayor infraestructura o presupuesto, desde lo futbolístico la distancia a veces está en los detalles y ya no sobran los goles. Por eso, al finalizar la fecha 11ª aún es difícil vaticinar quién va a ser el campeón. Apasionante.

Boca, con polémica

Independiente, de excelente campaña, decidió recibir a las -en ese entonces- punteras del torneo en su casa, en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Fue el partido que cerró la fecha y dejó los ánimos caldeados. Boca arrancó ganando a los 17 minutos del primer tiempo, tras un ataque directo que comenzó en Huber, pasó por Polich y finalizó en los pies de Amancay Urbani, que definió cruzado ante Chiribelo. Huber tuvo el segundo en el final del tiempo inicial pero en el inicio del segundo, cuando apenas iban siete minutos, una pelota cruzada de Gallo encontró sola por la izquierda a Valentina Barroso, que la cruzó y convirtió el empate.

La polémica llegó a los 48 después de un tiro libre de Preininger desde la izquierda, tras bajarla Huber de cabeza en el primer palo, la jugadora de Independienet la toca y Palomar reclama: al tomar la pelota Chiribelo, realizó un movimiento de manos demasiado cerca de la línea y todo Boca pidió el gol. Segundos después, con el tiempo adicionado cumplido (de hecho, se había superado por 30 segundos), Mariela Martino decidió finalizar el encuentro en pleno ataque de Boca y el reclamo se multiplicó.

¿Fue gol? La pelota debe ingresar en su totalidad y en el fútbol femenino no hay VAR ni cámaras posicionadas de tal manera que se pueda saber con certeza. Y, por otro lado, la árbitra tiene la potestad de finalizar el encuentro cuando lo considere correcto. Discusiones de un lado y del otro, protestas. Lo cierto es que repartieron puntos en Avellaneda.

Furgón de regreso

Tras la goleada ante El Porvenir, en un partido que pese al 7 a 2 no le resultó nada fácil, UAI Urquiza se reencontró otra vez con la confianza que lo caracteriza y se aprovechó de otro de los equipos que no vienen teniendo una buena temporada. Fue 4 a 0 de visitante ante Estudiantes de Buenos Aires, con dos de la goleadora del torneo: Romina Núñez alcanzó los 11 goles con los dos convertidos en la 11.

Rosario Central infalible

De visitante, las Canallas se hicieron fuertes en el arranque del partido ante Lanús, y aunque en algunas ocasiones tuvo que aparecer en su esplendor Vanina Correa, Central logró llevarse la victoria con tranquilidad, tras un penal en el segundo tiempo y cerrando el marcador a los 15, con una jugada personal de Belu Días.

El golpe en el Bajo Belgrano

Fue un golpazo para San Lorenzo, que llegó al Bajo Belgrano buscando redimirse tras perder el invicto ante Independiente. Y fue un golpazo porque Excursionistas, en su vasta historia en el femenino, nunca había cosechado una victoria ante uno de los equipos grandes. Pero fue más que un triunfo. Fue un partido que dejó sensaciones más que positivas en las locales, que quieren más.

Las Amazonas cuentan con una herramienta desequilibrante: Ichika Egashira. La japonesa de 20 años no sólo juega: hace jugar. Y cuando hace jugar, sus compañeras rinden. Y ganan en confianza. Y se dan cuenta que pueden. Así fue que habilitó a Natalia Tévez para dos definiciones de lujo. Así Lorena Salas le sacó el gol en el segundo tiempo y luego sí se sacó las ganas de convertir el propio. Las Santitas nunca le encontraron la vuelta a este Excursio que se hizo fuerte atrás, copó el medio y de ahí pora adelante hizo magia.

Platense, sin invicto

Ahora son sólo tres los equipos que sostienen el invicto tras las primeras 11 fechas: Rosario Central, UAI Urquiza y Boca. San Lorenzo y Huracán lo dejaron en el camino en la fecha pasada y esta vez fue el turno de las Calamares, que se cruzaron con un River decidido a dar pelear y se lo arrebataron. Las de Daniela Díaz abrieron el marcador en los primeros minutos, con un pase filtrado de Birizamberri que aprovechó Cata Primo. Y luego fue la uruguaya la que minutos después puso cifras definitivas, impidiendo la reacción de este joven Platense que sigue arriba y dará pelea.

Racing va

La Academia, que este torneo tuvo un par de tropezones, logró su cuarta victoria al hilo en el campeonato, esta vez ante el golpeado Huracán que venía de caer en un partido caliente ante Platense. Racing pegó de entrada con el gol de Rocío Bueno a los 7 minutos y logró sostener el resultado ante un duro equipo pero al que le cuesta mucho convertir. Recién en el final logró la tranquilidad con el gol de Spenig.

Fecha 11

Miércoles 10 de mayo

El Porvenir 1 - Gimnasia 1

Goles: PT 45m Lali Esquivel (GELP). ST 8m Micaela Ayala (EP).

Ferro 0 - SAT 1

Gol: PT 16m Analía Alarcón

Estudiantes LP 0 - Banfield 1

Gol: ST 17m Natalia Rea.

Jueves 11 de mayo

Lanús 0 - Rosario Central 3

Goles: PT 16m Agustina Donato. ST 9m Valentina Mana, de penal; 15m Belén Días.

Huracán 0 - Racing 2

Goles: PT 7m Rocío Bueno. ST 47m Belén Spenig.

Estudiantes BA 0 - UAI Urquiza 4

Goles: PT 3m y 9m Paula De La Serna, 16m y 18m Romina Núñez.

River 2 - Platense 0

Goles: PT 2m Catalina Primo, 9m Carolina Birizamberri.

Excursionistas 3 - San Lorenzo 0

Goles: PT 8m y 187m Natalia Tévez. ST 40m Ichika Egashira.

Belgrano 2 - Defensores de Belgrano 0

Independiente 1 - Boca 1

Goles: PT 17m Amancay Urbani (B). ST 7m Johana Barroso.

La Tabla

Goleadoras

Jugadora Club Goles Romina Núñez UAI Urquiza 11 Mercedes Pereyra Independiente 8 Lara López Rosario Central 8 Daiana Falfán UAI Urquiza 8 Carolina Birizamberri River Plate 7 Rocío Correa Estudiantes 6 Erica Lonigro Rosario Central 6 Mayra Acevedo Belgrano 6 Milagros Menéndez Racing 5 Rocío Bueno Racing 5

Fecha 12

Domingo 14 de mayo

13.00 Gimnasia - Estudiantes (BA), en Estancia Chica

15.00 S.A.T. - Independiente, en Estadio 12 de agosto

Lunes 15 de mayo

13.00 Banfield - Ferro, en predio

13.00 Defensores de Belgrano - Huracán, en Estadio Juan Pasquale

15.10 Boca - Excursionistas, en Casa Amarilla

15.30 Belgrano - Lanús, en predio

Martes 16 de mayo

11.00 Platense - El Porvenir, en predio de Galván

13.00 San Lorenzo - Rosario Central, en Ciudad Deportiva

13.00 Racing - River, en Predio Tita Mattiussi

15.10 UAI Urquiza - Estudiantes (LP), en Estadio Monumental de Villa Lynch