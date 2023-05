“Después de 18 años defendiendo estos colores, hoy es uno de los momentos más tristes que me toca vivir, en el fútbol y en mi vida. Con gran dolor me despido del club que me abrió las puertas y apostó por el fútbol femenino cuando nadie más lo hacía”, así comienza la extensa carta en la que sorpresivamente Romina Gómez, La Pepa, decidió dejar Belgrano en su primera temporada en Primera División.

Aunque ella no lo cuenta en su posteo en las redes sociales, fue el mismo club el que, días antes, anunció la salida de la 10 Pirata contanto además que su próximo club será River, donde es entrenadora su la DT con la que ascendió en el 2022: Daniela Díaz.

En el emotivo texto, Pepa repasa los momentos de su carrera que vivió siempre con la camiseta celeste. “Desde muy chiquita soñaba con ser jugadora de fútbol y jugar en primera división con Belgrano”, algo que logró en esta temporada, luego del ascenso el año pasado. No sólo eso, también pudo jugar la final de la segunda edición de la Copa Federal, que perdió justamente con River.

“La semiprofesionalización del fútbol argentino se concreta en Argentina en el año 2019, sin embargo, hacer esa apuesta para mí significaba dejar de vestir los colores que tanto amo. Sabía que dar ese paso en Belgrano no sería fácil, pero que tarde o temprano llegaría. Mi objetivo era competir en AFA con el Pirata y lograr mi primer contrato semi profesional”, explica, haciendo alusión a que en la Primera B, donde militaba Belgrano, no eran obligatorios los contraros profesionales, pero eligió seguir vistiendo sus amados colores hasta lograr el tan ansiado y merecido ascenso.

Con esa mención, justamente, intenta explicar que su decisión de abandonar su casa no tiene que ver con el dinero, algo que dejó de lado en su momento ya que su mayor ingreso era la panadería familiar, que maneja desde los 25 años, cuando falleció su papá y se hizo cargo del negocio.

“Los motivos por los cuales tomo esta decisión no tienen que ver con el dinero. Sé lo que quiero y cuáles son los valores que defiendo. Tras varios meses que no me he sentido a gusto, elijo mi bienestar personal buscando otros rumbos y viviendo nuevas experiencias”, agregó.

¿Cuándo puede jugar en River?

Gómez no venía jugando los últimos partidos en Belgrano y ya en el encuentro con Platense no formó parte ni del banco de suplentes. Pese a su decisión, no podrá jugar ningún partido en un equipo de Primera hasta que no finalice el actual torneo.

El campeonato está en plena disputa, a poco de jugarse la fecha 10, deberá finalizar a fines de junio ya que comenzará el receso previo al Mundial femenino, que comenzará el 20 de julio. El torneo del segundo semestre, que será en formato Copa de Liga (dos grupos, cuartos de final, semis y final) comenzará una vez que finalice el torneo internacional.

Antes del comienzo del segundo torneo se abrirá el libro de pases, que cerrará el viernes anterior al primer partido. Y se le permitirá a los clubes sumar dos jugadoras al plantel. Desde ese momento, Gómez podría incorporarse oficialmente a River y comenzar a jugar. Sin embargo, podría comenzar con los entrenamientos una vez que viaje a Buenos Aires.

¿Cómo juega Pepa?

Comenzó a jugar de pequeña, entre los seis y los siete años. Ahora tiene 32, aunque cumplirá los 33 el 8 de agosto. Usa la camiseta número 10 (en River ese número lo lleva la capitana Justina Morcillo), jugadora de potrero, en el primer torneo en la C anotó 25 goles, cuatro de ellos los hizo en la final con Claypole, la que le dio el ascenso a la B.

Encaradora con su metro 50, le gusta jugar con la pelota al piso y tanto hacer goles como asistir para que sus compañeras los puedan convertir. Compañeras que seguramente esperarán el momento de compartir la cancha con una referenta del femenino que sueña con seguir disfrutando de la pelota, aunque sea con otra camiseta.