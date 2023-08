A pocas semanas de terminarse la participación de la Selección Argentina en el último Mundial Femenino, el entrenador Germán Portanova y su equipo de trabajo rápidamente pasaron página para poder confeccionar la próxima lista de convocadas para afrontar la fecha FIFA que se avecina.

Entre varias sorpresas que se dieron por diversos motivos, la que más llamó la atención tuvo que ver con la ausencia de Yamila Rodríguez, una de las jugadoras más determinantes de la Albiceleste en la última Copa del Mundo disputada en Australia y Nueva Zelanda.

Si bien la ex Boca no fue titular, sus ingresos desde el banco le cambiaron la cara al equipo y su papel como revulsivo parecía tomar forma, pero no fue citada por el DT para enfrentar a Japón en la gira asiática del seleccionado.

A poco de conocerse la decisión de Portanova, más de un usuario de Twitter advirtió un controversial “like” en redes sociales de la delantera de Palmeiras a raíz de un tuit de la periodista Palo Aschieri: “Borraron a la mejor de las nuestras. Tranca la sele“. Una acción que deja un mensaje para el adentro y el afuera.

La lista de la Selección Argentina femenina

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección femenina?

El próximo encuentro del seleccionado será ante Japón el sábado 23 de septiembre, en el marco de la fecha FIFA. El partido servirá de preparación para los Juegos Panamericanos que se avecinan, los cuales tendrán sede en Santiago de Chile y se llevará a cabo desde el 20 de octubre al 5 de noviembre.