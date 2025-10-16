Es tendencia:
A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Todos los detalles relacionados con la próxima carrera de la presente temporada de la categoría más importante del automovilismo mundial.

Por Gabriel Casazza

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Después de lo que fue el Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto se encuentra ultimando todos los detalles con la misión de llegar de la mejor manera posible a una nueva competición de la actual temporada de la Fórmula 1. Se trata del Gran Premio de Estados Unidos.

Dicho espectáculo se llevará a cabo en Austin, más precisamente en el Circuito de las Américas. En medio de ese panorama, el piloto argentino de 22 años de edad y oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, intentará continuar con su mejoría para sellar su permanencia en Alpine.

Después de lo que fue el descanso que tuvo lugar el pasado fin de semana, la máxima categoría del automovilismo mundial verá acción viernes, sábado y domingo. Como consecuencia de ello, hay una enorme expectativa entre todos y cada uno de los fanáticos.

Franco Colapinto en el GP de Singapur. (Foto: Getty)

A qué hora se corre el GP de Estados Unidos

  • Práctica libre 1: viernes 17 de octubre 14:30
  • Clasificación sprint: viernes 17 de octubre 18:30
  • Carrera sprint: sábado 18 de octubre 14:00
  • Clasificación: sábado 18 de octubre 18:00
  • Carrera: domingo 19 de octubre 16:00

Austin, terreno conocido para Franco Colapinto

Franco Colapinto no solo sabe lo que es correr en el GP de Estados Unidos, sino que también logró sumar puntos. En 2024, cuando pertenecía a Williams Racing, el argentino finalizó 10° tras haber largado en la decimoquinta posición. El día anterior, había finalizado 12° en la carrera sprint.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
