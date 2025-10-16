Es tendencia:
Franco Colapinto explicó qué debe hacer para que Alpine lo renueve para la F1 2026: “Será importante”

El argentino se refirió a su continuidad en la Fórmula 1 y demostró que tiene claros sus objetivos en estas carreras.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto en la previa del GP de Austin
Franco Colapinto en la previa del GP de Austin

En la previa del Gran Premio de los Estados Unidos, Franco Colapinto fue uno de los tres pilotos elegidos por la Fórmula 1 para formar parte de la conferencia de prensa típica antes del fin de semana de carrera. Y claro, su continuidad en la categoría fue uno de los temas importantes de conversación, a lo cual el argentino respondió con bastante altura.

Para que me confirmen para el 2026 tengo que seguir trabajando, creciendo“, contestó Colapinto al ser consultado al respecto. Sin embargo, rápidamente redirigió el foco al trabajo del equipo: “Pero todos estamos empujando juntos y la motivación es alta. Estoy seguro de que el próximo año será importante seguir con esta actitud, y confío en que tendremos un auto rápido.”

Franco también se refirió a la mejora que ha tenido en las últimas carreras con Alpine, sintiéndose más cómodo con el auto y estando a la par de Pierre Gasly, un experimentado piloto, tanto en clasificación como en carrera: “Desde el parón de verano a hoy, encontré cierta consistencia con el auto, que era muy impredecible para mí“, reconoció.

Alpine tendrá un diseño especial para estas tres carreras en América. (Alpine F1 Team)



“Hemos dado un paso adelante, pero sabemos que no estamos en el nivel que nos gustaría. Estamos tratando de entender nuestros problemas, pero se vienen carreras donde podríamos tener ciertas ventajas y estamos listos para aprovechar las oportunidades”, continuó Colapinto, aunque también admitió que el paquete completo del auto sigue sin ser lo competitivo que le gustaría.

Los horarios para el fin de semana del Gran Premio de los Estados Unidos

Al correrse en América, el cronograma de horarios del Gran Premio de los Estados Unidos diferirá bastante de lo que nos acostumbró la F1 en las últimas carreras. Los horarios del fin de semana serán los siguientes:

Viernes 17

  • Entrenamientos Libres: 14:30hs
  • Clasificación Sprint: 18:30hs

Sábado 18

  • Carrera Sprint: 14:00hs
  • Clasificación: 18:00hs

Domingo 19

  • Carrera: 16:00hs
    Todos los horarios en hora argentina
germán celsan
Germán Celsan

