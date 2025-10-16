Es tendencia:
El ex piloto de Williams que puso a Mick Schumacher por encima de Colapinto en la Fórmula 1: “Es mucho peor”

En la previa del GP de Estados Unidos, reclama una nueva oportunidad para el hijo de Michael. Asegura que es mejor que el argentino y que muchos pilotos de la parrilla.

Por Joaquín Alis

Mientras Franco Colapinto sigue trabajando para ser ratificado de cara a la temporada 2026, un ex piloto de Williams arremetió contra él en un desesperado pedido para que Mick Schumacher regrese a la parrilla de la Fórmula 1. Se trata del mismísimo Ralf Schumacher, que implora que su sobrino vuelve a tener una oportunidad.

En diálogo con el podcast de Sky Backstage Pit Lane, el hermano de Michael soltó: “Si uno mira la parrilla actual, hay pilotos que rinden menos que Mick. En mi opinión, es mejor que Tsunoda o Lawson, y también que Colapinto, que no mostró la evolución esperada este año“.

En el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) está haciendo un muy buen trabajo frente a compañeros experimentados, lo que refuerza que aún merece un lugar en la Fórmula 1“, aseguró Ralf. De todas formas, las chances de Mick en Alpine parecen ser nulas.

Cabe recordar que Mick Schumacher pilotó para Haas en las temporadas 2021 y 2022. Sin embargo, los malos rendimientos y sus accidentes llevaron al equipo a reemplazarlo con Nico Hülkenberg. Desde entonces, no volvió a tener oportunidades.

Horas atrás, la Fórmula 1 informó en un artículo que Franco Colapinto es el máximo candidato a continuar en Alpine junto con Pierre Gasly, quien fue confirmado hace algunas semanas para la temporada 2026.

Los horarios del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 

Viernes 17/10

  • Práctica 1 – 14.30hs 
  • Clasificación Sprint – 18.30hs
Sábado 18/10

  • Carrera Sprint – 14.00hs
  • Clasificación – 18.00hs

Domingo 19/10

  • Carrera – 16.00hs

Cabe destacar que tanto la FP1 como las clasificaciones, la sprint y la carrera podrán verse en vivo por Disney+ y Fox Sports.

Calendario restante de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
