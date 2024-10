Corrió en Williams, Colapinto lo ignoró y se descargó en la TV: "Creo que pensó que le quería robar el paraguas"

El ex piloto ya había tildado a Colapinto de 'intrascendente' en el pasado.

Una de las escenas del fin de semana en el Gran Premio de la Fórmula 1 fue la inmutable caminata de Franco Colapinto rumbo a su FW46 para iniciar la carrera, en la cual pasó por alto a un ex piloto de Williams que intentó entrevistarlo y que, en la previa, lo había tildado de intrascendente.

Martin Brundle, quien corrió para escuderías como Williams o McLaren entre los 80’s y los 90’s, hoy es reportero y comentarista de las transmisiones de la máxima categoría para Sky Sports, pero poco le importó a Colapinto. Su compañero de cabina, David Croft, no dejó pasar lo sucedido y le consultó a Brundle por sus sensaciones luego de ese desencuentro con Colapinto.

“Debería ir e introducirme con Franco”, inició Brundle. “ Me miró como si le fuera a asaltar o algo “, agregó. “ Creo que pensó que le quería robar el paraguas “, cerró quien tildó a Colapinto de intrascendente cuando todavía corría en Fórmula 2 .

Colapinto rumbo a la carrera en el GP de Estados Unidos. IMAGO

Puede que el argentino lo haya ignorado por estar concentrado en la carrera, que comenzaba en minutos, que no lo haya reconocido o que haya recordado los dichos de Brundle y por ello lo pasara por alto. En cualquiera de los casos, el ex piloto terminó recibiendo la peor parte de ese momento incómodo en la transmisión oficial.

El incómodo cruce entre Colapinto y Martin Brundle

Brundle quiso entrevistarlo para Sky Sports y Colapinto no hizo más que ignorarlo, sin siquiera sostener la mirada. Solo lo vio y decidió seguir su camino, dejándolo plantado en una situación vergonzosa para un notero. “Hola, me llamo Martin Brundle de ‘Sky’, no nos conocemos“, comenzó.

Sin embargo, lo que no esperaba es que Colapinto sí lo reconocía por aquel ninguneo. “Ah, bueno, creo que esa es la respuesta“, respondió a sí mismo en TV. Franco, en tanto, siguió con lo suyo sin rodeos.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1?

Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 el próximo domingo 27 de octubre, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de México con sede en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera principal iniciará a las 17:00 horas de Argentina. Este es el cronograma completo:

