Cuando parecía que Franco Colapinto iba a tener un fin de semana complicado por las dificultades que presenta el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1, finalmente tuvo un sábado ideal. El piloto argentino tuvo una gran jornada, quedó noveno en la clasificación y hasta tuvo tiempo de hacer de las suyas en la zona mixta.

El oriundo de Pilar habló con la prensa y se reencontró con Christine GZ, periodista con la que ya tuvo más de un cruce viral. Cuando llegó su hora de preguntar, terminaron protagonizando un divertido momento.

“Yo sí lo vi llorando, en Pirelli. Soltó una lagrimita“, soltó ella en referencia a cómo se vivió su clasificación puertas adentro. “¿En serio? ¿Vos no lloraste?“, soltó el argentino. “¿Yo? Muchísimo“, retrucó Christine. “A mi me contaron que a vos se te cayó una lagrimita“, bromeó el piloto. Ya tentada, la periodista expresó: “Me vas a liar, tonti. De verdad“.

Cómo fue el primer ida y vuelta de Franco Colapinto y Christine GZ

Todo comenzó antes de la primera carrera de Colapinto en la Fórmula 1, cuando se preparaba para su estreno en Monza. “Enhorabuena, claramente. Estarás en una nube, ¿no?”, lo recibió ella. Pero Franco interrumpió su respuesta para hacerle saber cuánto había esperado por ese encuentro: “Sí, estoy en una nube. Gracias por hacerme una nota. Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa”, le respondió.

Lejos de intimidarse con la inesperada confesión del piloto argentino, Christine le devolvió el elogio. “Gracias. La verdad he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho ‘este chico me va a caer bien’”, retrucó la periodista de DAZN. “¿Qué entrevistas habrás visto?”, se preguntó él. “Ya te lo cuento luego. No creo que se pueda a cámara”, respondió ella.

Al día siguiente, volvieron a encontrarse y ella lo encaró. “Le dije: ‘Oye, la que me liaste’. Fue muy simpático porque me dijo: ‘Si solo dije la verdad’. Me comentó que después haremos una foto, una selfie, para ya reventar las redes así mis jefes acá estarán muy contentos”, comentó Christine GZ en la transmisión del mencionado canal.

Cómo le fue a Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Bakú

Colapinto logró llevar su Williams FW46 directamente a la Qualy 3 y se metió entre los diez mejores por primera vez en su carrera en la Fórmula 1. El argentino fue noveno en la Q3, y ese será su puesto de largada el domingo, tras marcar un tiempo de 1:42:530.

Con una vuelta de 1:43.138 en la Q1, Colapinto se metió entre los quince mejores, y logró pasar el corte para estar en la segunda fase de clasificación, algo que no había logrado en Monza, donde fue décimo octavo. En la segunda tanda el argentino cerró con una vuelta impresionante de 1:42.473 para meterse sexto y pasar a Q3.